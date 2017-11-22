Yerli Oyun Geliştiriciden Bilim Kurgu Oyunu: TARTARUS

Bağımsız geliştirici ekip Abyss Gameworks tarafından geliştirilen TARTARUS isimli bilim kurgu oyunu, bugün itibariyle Steam üzerinden satışa sunuldu.

Hikayesi ve zorlayıcı bulmacalarının yanı sıra Unreal Engine 4 teknolojisinin de sayesinde etkili grafikleriyle ön plana çıkan yerli oyun, bulmaca türü oyunseverlere unutulmaz bir maceranın kapılarını aralıyor.

Oyunda, TARTARUS adlı bir maden araştırma gemisindeki aşçıyı canlandırıyorsunuz. Bilinmeyen bir nedenden ötürü tetiklenen, geminin güvenlik protokolü, arkadaşlarınızı oldukları yerde alıkoyuyor. Bu sırada gemi Neptün’ün çekim kuvveti nedeniyle sürüklenmeye başlıyor ve birdenbire kendinizi bütün mürettebatın ölümüne sebep olabilecek bir durumun içinde buluyorsunuz. Onları kurtarabilecek tek kişi sizsiniz. Bunu yapmak için ise gemideki terminalleri hacklemeniz gerekmekte! Sizce aşçı gemiyi kurtarabilecek mi?

TARTARUS aynı zamanda, Eylül ayında yayınlanan PCGamer dergisinde AAA oyunların yanında incelemesi yapılan tek bağımsız oyun oldu. Monster Notebook ve ViewSonic gibi alanında öncü markalardan da sponsorluk desteği alan ekip şimdiye kadar oldukça başarılı gidiyor. Black Friday haftası boyunca, Türkiye üzerinden %10 indirimle 28,80₺’ye sunulan TARTARUS’u satın almak için şuradaki Steam sayfasını ziyaret edebilirsiniz.