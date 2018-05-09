Bir Bilim İnsanına Göre Ölümden Sonra Yaşam Yok

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde kozmolog ve fizikçi olan Sean Carroll adlı bir bilim insanı, ölüm sonrası yaşamla ilgili yaptığı bir açıklamayla gündeme oturmuş durumda.

"Ölüm sonrası yaşam" konusu, insanlık tarihinin belki de en tartışmalı konularından biri. Bu konudaki son görüşlerden biri de, fizikçi ve kozmolog olan Sean Carroll adlı bir bilim insanından geldi. Carroll'a göre elimizde olan tek şey bu hayat ve odaklanmamız gereken de bu.

Peki Carroll bu düşüncesini nelere dayandırıyor?

Carroll'a göre ölüm sonrası yaşamın gerçek olabilmesi için, bilincin fiziksel vücuttan tamamen ayrı bir yere geçmesi gerekiyor. Fakat kendisine göre ortada bir sorun var; bilinç dediğimiz kavram sonsuz bir ruh değil, aksine tamamen fiziksel yapılar olan atomlardan oluşuyor.

Bilincimizin biz öldükten sonra var olmaya devam etmesi, atomlarımızın da bir arada kalmasını gerektiriyor. Fakat vücudumuzun öldükten sonra böyle bir gücü kalmıyor ve bilincimiz de bu nedenle yok oluyor.

Carroll'ın bahsettiği bir başka nokta ise kuantum alan teorisi.

Teoriye göre evrende her bir parçacık için bir alan bulunuyor. Örneğin fotonların da, elektronların da, protonların da kendine özel alanları var. Carroll'a göre hesaplamalar sonucunda bilinmeyen bir parçacığın var olduğunu gösteren bir delil yok, dolayısıyla bilinci taşıyan esrarengiz gizli parçacıkların da olması mümkün değil. Yine de bilinci bir yerden başka bir yere aktarma konusunda son zamanlarda pek çok çalışma yürütülüyor.

Her ne kadar bazı kesimler Carroll'a hak verse de, bazılarına göre bilim ölüm sonra yaşama kanıt gösterebilecek kadar gelişebilmiş değil. Sonuçta Carroll'ın bu açıklamaları tartışmayı noktalandıramasa da, fitili tekrar ateşlemiş gibi görünüyor.