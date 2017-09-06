Taş Devri Kadınlarına Ait Bilgilerimiz Yanlış Olabilir!

Yapılan yeni bir araştırma, eski çağlarda kadınların evlerinde saklanıp erkeklerini beklemek yerine yüzlerce kilometre tek başına göç ettiklerini ortaya çıkardı.

Bronz Çağı hakkında ne biliyoruz? Erkekler avlanır ve savaşırdı, kadınlar ise evlerinde çocuklara bakar ve saklanırdı. Fakat Almanya’nın Augsburg kentine Bronz Çağı’ndan kalma kadın iskeletleri, kadınların da geçmiş dönemlerde gezdiğini hatta köyden köye bireysel göçler yaptıklarını ortaya çıkardı.

Münih'teki Ludwig-Maximilians-Universität araştırmacıları, bulunan 84 iskeletin DNA ve izotop analizleri yaptı. İskeletleri bulunan çoğu kadının Bohemya(Çek Cumhuriyeti) ya da orta Almanya’dan göç ettiği tespit edilirken, erkeklerin ise doğdukları bölgede yaşadıkları anlaşıldı.

PNAS dergisinde yayınlanan araştırma, kadınların Taş Devri’nden Tunç Devri’nin başlarına kadar aile kurmak için yeni köy arayışı ile göç ettiklerini anlatıyor. Bu göçler sayesinde yaşanan kültürel ve teknolojik alışverişler, bölgenin gelişmesinde önemli rol oynamış.

Araştırmacılar, iskeletlerin M.Ö. 2500-1650 yılları arasına ait olduğunu açıkladılar. Ancak bulunan kadın iskeletleri tek bir zamana ya da bölgeye ait değil. Birçok bölgeden gelmiş bireysel ya da 2-3 kişi kadın gruplarından oluşuyor ve önemli derece soy çeşitliliği bulunuyor.

Bu araştırma henüz yalnızca Almanya’da yapıldığı için o bölge kadınlarına özel bir durum muydu yoksa Avrupa ya da dünya genelinde geçerli bir durum mu bilinmiyor. Fakat kadınların kendilerine aile kurmak için 500 kilometrelik mesafeleri gitmeleri, bireysel bir karardan fazlası olabileceği izlenimini uyandırıyor.