Tasarı Kabul Edildi: Ormanlar Özel Şirketlere Kiralanıyor!

Normalde devletin elinde olan ormanlar, yeni tasarıyla birlikte 5 yıl boyunca özel şirketlere tahsis edilecek. Bu şirketler, ormandaki ağaçları kesip işleme hakkına sahip olacaklar.

TBMM’den geçen yeni düzenlemeye göre normalde devletin elinde olan ormanlar, bundan sonra ihale yoluyla özel şirketlere kiralanabilecek. Ormanlardaki canlı, dikili ağaçları “orman ürünü” olarak kabul eden bu yeni tasarı, holding sınıfında özel şirketlere ülkemizin ormanlarını 5 yıl süreyle kullanma hakkı verecek. Bu holdingler de bu ormanlardaki ağaçları keserek gençleştirme hakkına sahip olacak.

TBMM Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilen bu maddenin, son dönemde iyiden iyiye kötüye giden ekonomiyi biraz olsun rahatlatmak için yapıldığı belirtildi. Bugüne kadar bir ağacın orman ürünü olabilmesi için, Orman Genel Müdürlüğü tarafından işlenip “tomruk” haline getirilmesi gerekiyordu. Kabul edilen bu yeni düzenlemeyle birlikte ise ormanlarımızdaki canlı ve dikili tüm ağaçlar, “orman ürünü” olarak kabul edilecek.

Ormanı 5 Yıl Kullan

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarının 13. maddesine göre, bundan sonra Orman Genel Müdürlüğü ormanları gençleştirmek veya seyreltmek için ağaçları keserek işlemeyecek. Bunun yerine, ihaleyle ormanın tüm haklarını eline alan özel şirketler bu bölgeyi 5 yıl boyunca kullanabilecek. Bu süre bittikten sonra aynı firma isterse yeniden bu ormanın haklarını eline alacağı gibi, başka ormanlara geçiş yapma hakkına da sahip olacak.

Holding Ormanları

Normalde devlete ait olan bu ormanlar bu yeni düzenlemeyle birlikte büyük şirket ve holdinglerin gözetimine bırakılacak. Bir Orman Kooperatifi Yöneticisi, konuyla ilgili olarak “Ülkenin bütün ormanlarının holdingler tarafından paylaşılmasının önü açıldı. Ormanı alan holdingler artık kendi bölgelerine bırakın vatandaşı, isterlerse ayıyı bile sokmazlar” dedi.