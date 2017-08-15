Facebook mobile uygulamaları yeni bir çehre kazanıyorlar. Bu değişikliklerin bazılarını gözden kaçırmış olabilirsiniz.

En belirgin güncelleme, son haliyle bir dizi mesaj gönderisinden çok, sohbet havası veren bir görünüm kazanan yorumlar bölümüne gelmiş. Bu geliştirme, Facebook’un son zamanlarda masa üstü cihazlarda gerçekleştirdiği denemelerle uyum sağlıyor. Bu testlerde yorum akışları daha çok grup sohbetleriyle benzerlik kazanıyor.

Buradaki fikir, yorumların daha okunur hale gelmelerini sağlamak. Ve tabii kimin diğerine doğrudan cevap verdiğini görmeyi kolaylaştırmak. Facebook aynı zamanda aşina olmayanları sohbetlere alıştırmak adına da bu kısmi değişiklikleri gerçekleştiriyor olabilir. Sıradan internet akışı benzeri tasarım yerine, mesajlaşma uygulamasına metin baloncuğu getirmek, karşınızdakiyle sohbet havasını yakalamanıza daha çok yardımcı olacaktır.

Bunun haricinde daha az göze çarpan değişikliklerden biri ise Haber Akışına getirilmiş. Facebook artık daha parlak bir mavi tonu kullanıyor bu bölümde. Aynı zamanda metni daha okunabilir kılmak için genel renk kontrastını attırtmış. Bağlantı ön görünümleri kısmen daha büyük hale getirilmiş (artık ekranınızın tüm genişliğini kaplıyorlar). Beğen, Yorum Yap, ve Paylaş butonları ise atık daha büyük.

Facebook yeni tasarımla birlikte aynı zamanda siluet tipi simgelerini iOS benzeri tel kafeslerle değiştiriyor.

Daha belirgin bir geri tuşu ve bağlantıya tıklanmadan önce nereye gideceğinizi gösteren bir özellik de eklenmiş. Meseleyi bütünsel açıdan ele aldığımızda artık Instagram’la daha çok benzerlik arz eden bir durum söz konusu.

Unutmadan belirtelim; kare tipi profil fotoğrafların yerini şimdi yuvarlak şekilli olanlar alıyor.

Yeni değişiklikler önümüzdeki haftalarda uygulamaya aktarılacaklar. Bu nedenle şu an itibariyle gözlemleyemeyebilirsiniz. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı değişiklikler olmamakla birlikte, daha iyi bir görünüm kazandıracağı aşikar.