İlginç kamera yapısıyla sektöre yeni bir soluk getiren Oppo Find X'in dayanıklılığı hakkında herkesin kafasında soru işaretleri vardı. Şimdi de telefonun arayüzü ile ilgili bazı sorunlar mevcut.

Şüphesiz, bu yılın en ilginç telefonlarından biri Oppo Find X. Motorize edilmiş kamera modülü sayesinde diğer birçok telefondan daha kırılgan hale gelen Oppo Find X, dayanıklılık konusunda sınıfta kalıyor. Ancak cihazı satın almamak için tek sebep bu değil.

Oppo'nun özelleştirilmiş Android arayüzü ColorOS, maalesef beraberinde birtakım kısıtlamalarla geliyor. Farklı bir launcher, yani başlatıcı yüklemenize izin vermeyen ColorOS, kullanıcılarını kendine mahkum ediyor. Özellikle Çin pazarı için üretilen bu arayüzü kullanmak zorunda kalmak, kimi zaman oldukça can sıkıcı olabilir.

Android'in en temel avantajlarından birine engel olan ColorOS ile gelen Oppo Find X; böyle bir engellemeyle piyasaya çıkan ilk Android telefon oluyor. Hala birtakım hataların bulunduğu ColorOS, yaptığı bu dayatmayla kullanıcıların tepkisini çekiyor.

Oppo Find X gibi tasarım harikası bir cihazı kullanmanın, bazı bedelleri var. Bunlardan ilki, 1000 Euro'luk Avrupa fiyatı; ikincisi ise kırılgan yapısı. Bunlara ek olarak yazılımsal anlamda da böyle bir kısıtlama içeren cihazı satın alıp almamak ise size kalıyor.