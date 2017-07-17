Tasarım Lideri Apple, Liderliği Rakiplerine Kaptıracak mı?

Son günlerin en tartışmalı konularından olan Apple'ın yeni amiral gemisi telefonunun tasarımı, Samsung gibi büyük rakiplerinden geri kalacak mı?

Eski Apple kreatif yönetmeni Hugh Dubberly, Apple'ın Steve Jobs dönemi sonrasına geçtiğini söyledi. Steve Jobs’ın attığı temellerin sonuna gelindiğini bildiren Dubberly, aynı zamanda Samsung’un global tasarım danışmanı kuruluna üye olarak çalışıyor.

Samsun'un yeni amiral gemisi olan Galaxy S8'in tasarımına bakacak olursak, S8 deyim yerindeyse devrim niteliğinde bir tasarıma sahip. Neredeyse tamamen çerçevesiz bir ekrana sahip olmasıyla beraber Apple'da henüz olamayan bazı özelliklere de bünyesinde barındırıyor. Bunlar arasında hızlı şarj, Quad HD ekran, yüz tanıma, microSG seçeneği gibi özellikler var. iPhone'un rakibi bu kez çok ciddi. Apple'ın yeni amiral gemisinin S8'i geride bırakıp bırakamayacağı göreceliyken, S8'in özelliklerine baktığımızda iPhone'un tahtının neredeyse sallandığını söyleyebiliriz.

Apple ile Samsung arasındaki tasarım rekabeti, birkaç yıldır süregelen ufak bir savaşı andırıyor. iPhone'un 10. yıldönümü olmasıyla beraber tasarım konusunda Samsung’dan üstün olması için analistler, fiziksel bir ana ekran tuşu yerine ekranın altında bir parmak izi algılayıcısı gibi yeni bir ayırt edici özellik gerektiğini belirtti. Apple ve Samsung için danışmanlık yapmış bir ürün tasarımı araştırma şirketi olan MauroNewMedia'nın başkanı Charles L. Mauro'ya göre, bir saniyenin yaklaşık yarısında bir tüketici satın alma kararını açıklıyor. Bay Mauro, eski incelemelerde tutturulmuş görünümün bir telefon alımının yalnızca % 7'sini etkilediğini göz önüne alıyor.