Bir dizüstü bilgisayar alırken hangisini karar vermenizi sağlayan en önemli etmenler büyük ihtimalle güç ve boyuttur. Bir tarafta işlemci ve grafik bağlamında süper bir bilgisayar var ama oldukça ağır diğer tarafta da tam istediğiniz gibi hafif ve taşınması kolay olan var ancak performans olarak yetersiz. ASUS, yeni ZenBook 13 ile iki özelliği tek bir bilgisayarda topladığını öne sürüyor.

Uzun yıllardır bilgisayar dünyasının en başarılı oyuncularından birisi olan ASUS, son yıllarda mobil alanda da kendine yer edinmeye çalışıyor. Bilgisayar teknolojisindeki tecrübesini ve kalitesini mobil alana da taşımayı hedefleyen şirket iyi işler de çıkartıyor. Ancak bunu yaparken, asıl uzman olduğu alanı da bırakmıyor. Dünyanın, entegre ekran kartı olan en ince dizüstü bilgisayarını ürettiklerini iddia eden ASUS, yeni ZenBook 13'ün 13.9mm kalınlığının ve 1.2 kilogram ağırlığının olduğunu belirtiyor. ASUS, yeni bilgisayarını içerisindeki donanımsal güce vurgu yaparak bilgisayarı Notebook yerine Ultrabook olarak lanse ediyor.

Ultrabook'ların tipik hale gelmiş donanım özellikleri genellikle şöyledir: sekizinci nesil Core i5-8250 CPU, 8GB RAM ve 256GB SSD. ZenBook 13'ün ise diğerlerinden farkı, NVIDIA GeForce MX150 ekran kartını kullanmasından geliyor. Bu ekran kartı 1. sınıf masaüstü bilgisayar kartları ile kıyaslanabilir bir performans sunabiliyor.

Öte yandan oyun dizüstü bilgisayarları için tasarlanan diğer mobil grafik kartlarıyla karşılaştırıldığında, MX150 kesinlikle biraz güçsüz kalacaktır. Başka bir deyişle, bu grafik kartıyla istediğiniz her oyunu yüksek verimle oynayamazsınız. ASUS'un yeni bilgisayarının diğer özelliklerine gelirsek; 13.3 inçlik 1080p ekran, Windows Hello ile eşleştirilmiş parmak izi sensörü, ışıklı klavye ve tabi ki yapacağınız işleme bağlı olarak maksimum 14 saat kadar giden 50Wh pil. ASUS, bu yeni ZenBook'unu 999 dolar gibi bir fiyattan satıyor. Bir iPhone X parası vermeye değer mi sizce?