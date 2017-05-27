Evan Blass, LG V30 modelinin tasarımını sızdırdı. Sızıntılara göre LG V30 ile birlikte yenilikçi ancak bir o kadar da ilginç bir telefon bizi bekliyor.

LG, şu sıralar LG G6 modeliyle birlikte daha önceki modellerinde yaşadığı hayal kırıklıklarını toparlamaya çalışırken teknoloji dünyasının sızıntılarıyla yakından tanıdığı isimlerinden Evan Blass, LG'nin üst seviye V serisinin yeni modeli LG V30'un tasarımını sızdırdı.

Evan Blass tarafından paylaşılan sızıntıya göre bir hayli ilginç tasarıma sahip olan LG V30 modeli, çift dokunmatik ekrana sahip olmasına rağmen kızaklı bir yapıyla geliyor. Görsellerden anladığımız kadarıyla kızağı kaydırıldığında LG V30'un ikinci ekranı da ortaya çıkıyor ve kızağı indirdiğimizde LG V30'un ikinci ekranı küçülerek çeşitli bilgileri görebileceğimiz bir panele dönüşüyor. Ayrıca yine görsellere baktığımızda LG V30'un arka kamerasının da farklı bir yapıda olduğunu görüyoruz.

Bu tasarım başarılı olur mu yoksa LG'nin tekrar ciddi anlamda düşüşe geçmesine mi neden olur bilemiyoruz ancak Evan Blass, bu tasarımın iptal edilmiş olma ihtimalinden de bahsediyor. Yani Blass'a göre LG, V30 için böyle bir model tasarladı ama düşük bir ihtimal olsa da bu tasarımı iptal etmiş olabilir.

Bunun dışında LG V30 ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken teknik özellik tarafında telefonun Snapdragon 835 işlemcisi ve 6GB RAM ile birlikte geleceği tahmin ediliyor. Görünüşe göre LG V30 hakkında kesin bilgileri bu yılın sonuna doğru düzenlenecek bir basın toplantısıyla birlikte öğreneceğiz.