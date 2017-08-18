Bir Başka iPhone 7 Tasarımlı Telefon Cool M7 ile Tanışın!

Coolpad isimli Çinli firma, yeni telefonu Cool M7'yi tanıttı. Cihazda en çok dikkat çeken şey; tek kamerası olmasına rağmen çift kameralı iPhone 7 Plus ile neredeyse aynı tasarıma sahip olması.

Coolpad, tasarımı iPhone 7 Plus’a son derece benzeyen bir akıllı telefon tanıttı. Cool M7 isimli cihaz, tasarımı iPhone 7’ye benzeyen ilk telefon değil fakat farkı, tek arka kameraya sahip olmasına rağmen çift kameralı tasarıma sahip olması.

Telefon 5.5 inç Full HD çözünürlüklü bir ekrana sahip. Ayrıca ekranın alt kısmında iPhone benzeri yuvarlak bir ‘home’ tuşu bulunuyor. Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM’e ve 64 GB depolama alanına sahip.

Cool M7'nin arka kamerası 12 MP çözünürlüğe ve f/1.8 diyafram açıklığına, ön kamera ise 13 MP çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. 3200 mAh bataryası olan cihaz kutusundan Android 7.0 Nougat ile çıkıyor.

Cool M7, Çin’de önümüzdeki hafta satışa çıkacak ve fiyatı 1400 TL civarında olacak. Cihazın Çin dışında başka bir ülkede satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.