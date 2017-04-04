Duvarınızda asılı duran bu kutuların bir ses sistemi olduğunu bile unutabilirsiniz.

Evlerimizde kullandığımız hoparlörler ister ses sistemine dahil olsun ister olmasın, ses kalitesinin yanında onların görünümüne de önem veriyoruz. Bang & Olufsen, işin tasarım kısmını önemseyerek ürettiği yeni ses sitemiyle adeta gözleri kamaştırıyor.





BeoSound Shape adı verilen model; altıgen panellerden oluşan, evinizin arka planında sarkan varlığını bile unutacağınız kaliteli hoparlör seti olarak tasarlanmış. Tamamen kablosuz olarak çalışan bir hoparlör sistemi olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Ayrıca sese odaklanmanız için mevcut tasarım, firma tarafından oldukça verimli olarak kullanılmış.







Kendi kontrol cihazına ve internet bağlantısına sahip olduğu için aracı bir cihaz kullanmadan müziklerinizi dinlemenize yardımcı oluyor. Taban kiti olarak adlandırdıkları ses sistemi yaklaşık 16 bin TL olarak fiyatlandırılmış. Açıkçası bu paralara çok daha kaliteli cihazlar satın almak mümkün. Tasarım ve performans açısından bu ücreti vermeye değer mi bilmiyoruz, ama gereksiz bir şakilde pahalı olduğu kesin. Akustik deneyimi arttırmak için özelleştirilmiş birçok ses birimini içinde barındıran BeoSound modelleri, performans konusunda oldukça iddialı bir şekilde tanıtıldı. Nitekim 11 adet yükseltici hoparlör birimine kadar sistemi genişletebiliyorsunuz.

BeoSound Shape'in Ağustos ayında satışa çıkması bekleniyor. İlgilenenler, ön siparişler başladığında haberdar olmak için Bang & Olufsen web sitesinde üye olabilirler. Ancak bu fiyatın çok çok altına oldukça kaliteli bir ses sistemi kurmanızın mümkün olduğunu tekrar hatırlatalım.