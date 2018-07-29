Huawei Honor Play, Special Edition ile Yeniden Doğuyor

Geçtiğimiz Haziran ayında tanıtılan Huawei Honor Play, Special Edition ile birlikte yeni bir arayüze ve teknik özelliklere kavuştu.

Huawei Honor Play’in özel bir sürümü olarak tasarlanan yeni Speical Edition, cezbedici tasarımı ve iki farklı renk seçeneğiyle birlikte 1 Ağustos’tan itibaren satışa sunuluyor. Gövdesindeki lazerle yazılmış olan çizgiler ile birlikte parmak izi okuyucusu ve kamera sensörünün çevresini saran karşıt renk, bu anlamda oldukça şık duruyor.

Yeni Huawei Honor Play Special Edition’ın hem ön hem de arka kamerasında beş çeşit portre efekti bulunurken, sahip olduğu yapay zeka sayesinde çekilen fotoğraflarda oldukça kaliteli. Bunun yanı sıra GPU Turbo özelliğini de bünyesinde barındıran yeni Honor Play daha iyi oyun ve grafik performansına sahip.

Yeni Speical Edition’ın satış rakamlarına gelince, Çin’de 366 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak akıllı telefon Huawei’nin çevrimiçi mağazasından da 1 Ağustos itibariyle online satın alınabilecek. 2GB RAM ve tasarımı dışında normal Honor Play versiyonundan farklı bir özellikleri olmayan telefonun 6.3 inç büyüklüğünde Full HD bir ekranı, %89 ekran kasa oranı, Kirin 970 işlemcisi, 64 GB dahili depolama alanı ve 3750 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.