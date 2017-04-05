Dodge'ın kısa süre önce Challanger 'Demon' adındaki canavarı 1 hafta sonra piyasaya sürecek olması, Chevrolet ve stratejik ortağı Hennessey'i harekete geçirdi. 1000 beygir gücünde Chevy Camaro hazır bile.

Dodge'ın, Challenger Demon'ı piyasaya sürmesine bir haftadan az süre var ancak Chevrolet-Hennessey ikilisi gerekli önlemleri aldı. Demon(İblis) ismine gönderme olarak Chevrolet-Hennessey ikilisi modeline Exorcist(Şeytan Çıkarıcı) ismini verecek. Yüzeyde Camaro ZL1'den kolayca ayırt edilemeyen model, motor kaputunun altında bir hazine barındırıyor: LT4 V8 motor, 699 tor ve 1000 beygir gücü.

Hennessey, bu yüksek değerlere ulaşmak için standart süper şarj aletini çok daha büyüğüyle değiştirdi ve araya geliştirilmiş bir ara soğutucu ekledi. Şirket aynı zamanda daha agresif bir uzun akış hatlı yapılandırılmış egzoz manifoldu, emme kam mili gibi donanımlar kullandı ve ECU'yu yeniden düzenledi. Hennessey-Chevrolet, Exorcist'in 3 saniyenin altında 100 kilometreye ulaşacak kapasiteye sahip olacağını vurguluyor. Son sürat ise 300 kilometre/saat dolaylarında geziniyor.

Exorcist'in komple paketi için ödemeniz gereken rakam 118.000 dolar. Bu da Chevrolet Camaro ZL1'in epey üstünde. Eğer otomatik şanzıman istiyorsanız 9950 dolar, daha hafif jantlar ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikleri talep ederseniz de 6900 doları gözden çıkarmanız gerekecek. Elbette bu fiyat Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli. Olur da otomobil taklidi yapan UFO ülkemize konuk olursa fiyatlar, vergilerle birlikte katlanacaktır.