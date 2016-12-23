Özellikle son günlerde sabah işine, okuluna giden insanlar açısından ciddi sorunlara yol açan kış saatine geçilmemesi kararı, amaçlanan tasarrufun yanına da yaklaşamadı. Hatta bir güzel de israf ettirdi.

Bildiğiniz üzere Eylül ayında Bakanlar Kurulu önemli bir karara imza atmış ve tüm yıl boyunca yaz saati uygulamasının kaldırıldığını bildirmişti. ''Gün ışığından daha fazla yararlanma ve tasarruf sağlama'' amacı ile alınan bu karar, özellikle teknolojik aletlerin saatleri ile alakalı ciddi sıkıntılar yaşamamıza neden olmuştu.

Fakat tek sıkıntımız bu değil. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elektrik tüketim istatistikleri üzerinden bir çalışma yürütmüş durumda ve bu çalışmaya göre yaz saati uygulaması tasarruf ile uzaktan yakından alakası olmadığı gibi bir de israfa neden olmakta.

Son 5 yılın Kasım ayı baz alındığında geçen yıla göre %6.5 oranda artan elektrik tüketimi, 22.7 milyar kilovat saat ile de en yüksek düzeye çıkmış durumda. Geçen yıl, bir önceki senesine göre sadece %1.35 artış gösteren elektrik tüketimi, 21.3 milyar kilovat saat düzeyindeydi.

Elektrik tüketimindeki bu artışı ne hava koşulları ile, ne de sanayi üretimi ile açıklamak da mümkün değil. Bunun nedeni ise havanın mevsim normallerinde oluşu ve ekonomideki durgunluğun sanayi üretimini de etkilemesi.

Konu ile ilgili bir basın açıklaması yapan EMO'nun açıklaması şu şekilde:

"Henüz Kasım ayına ilişkin sanayi ve büyüme rakamları açıklanmamış olmakla birlikte; bu yılın 3. çeyrek verileri ekonomide durgunluk ve gerilemeyi ortaya koydu. Bu eğilimin yılın son çeyreğinde de sürmesi bekleniyor.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranlarına bakıldığında, bu yılın Kasım ayında düşüş olmamakla birlikte ciddi bir artıştan da söz edilememektedir. Üstelik bu yıl Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı arttı.

Dolayısıyla elektrik tüketiminde kasım ayında gerçekleşen artışın sanayi üretimi ile açıklanması da mümkün değildir.

Tüm bu veriler, hükümetin yaz saati uygulamasını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla elektrik tüketiminde Kasım ayında manipülatif bir artışa neden olduğunu göstermektedir. Özellikle elektrik tüketiminin yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde sabah okula ve işe gitmek için gün doğmadan kalkılmak zorunda kalınması hane tüketimlerini artırmıştır.

Hükümet; hem yurttaşlara sıkıntı veren, hem dış dünyayla iletişim açısından sorunlar yaratan, hem trafik kazalarında artışa neden olduğu belirtilen, hem de elektrik tüketiminde tasarruf değil israf yaratan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmelidir.

Enerji Bakanlığı`nın gereksiz ısrarı nedeniyle zor durumda kalan kurumlar kendileri çözüm üretmeye çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı okul saatlerinin ileri alınması için çalışma başlattığını açıklamıştır."

Vatandaştan gelen şikayetler üzerine bir açıklama yapan Bakan Berat Albayrak, kalıcı yaz saati uygulamasından taviz vermeyeceklerini dile getirmiş (niye taviz verilsin ki? Hazır zamlar falan da geldi, zart bedeli, zurt bedeli ile zaten millet 20 liralık elektriğine 60 lira fatura ödüyor...)