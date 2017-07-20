Einride Firmasının ürettiği otonom kamyonlar olan T-Pod'lar, geleceğin taşıma teknolojisi hakkında ipuçları veriyor.

Kamyonlarla yük taşımacılığı, otonom teknolojisiyle birlikte gelenekleri yıkılan ilk endüstri olmak üzere. T-Pod isimli otonom kamyonları geliştiren ve üreten Einride firması, herşeyin planlanan şekilde ilerlemesi durumunda 200 adet otonom kamyonun 2020 yılında İsveç karayollarında taşıma hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

İçerisinde herhangi bir sürücü bölmesi bulunmayan T-Pod'lar, otonom olmasına karşın uzaktan kontrolü de desteklemektedirler. %100 elektrikle çalışan araçlar, tam şarjla yaklaşık 200 kilometre yol gidebiliyor ve tam yüklü haliyle 20 tonluk ağırlığa ulaşabiliyorlar.

Şirket şu ana kadar 100 adet prototip ürettiği T-Pod'lar için geleceğin taşıma teknolojisi olduğunu söylemekle birlikte böyle bir projeyi hayata geçirmenin büyük bir cesaret ve özveri gerektirdiğini belirtti.