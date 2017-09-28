Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın dün yapmış olduğu yüzde 40'lık zam açıklaması büyük tepkiye yol açmıştı. Bugün ise katıldığı bir etkinlikte konuşan Bakan, tabiri caizse kafaları allak bullak etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, motorlu taşıt vergisi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son günlerde birçok kişinin şikayet etmesine yol açan zam düzenlemesiyle ilgili konuşan Bakan, kafaları fazlasıyla karıştırdı.

Dün Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla motorlu taşıtlar vergisine uygulanan yüzde 40'lık artış, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Yapılan orta vadeli plan doğrultusunda 1 Ocak 2018'den itibaren motorlu taşıtlar vergi sisteminin, büyük ölçüde de değişeceğini belirten Naci Ağbal, binek otomobillerin vergilendirilmesinde araçların değeri üzerinden hesaplanacak yeni sisteme geçileceğini duyurmuştu.

Yüzde 40'lık artışın etkileri halen devam ederken Maliye Bakanı'ndan yeni bir açıklama daha geldi.

Maliye Bakanı: Vatandaşın Tepkisine Hak Veriyorum

8. İstanbul Finans Zirvesi"nde konuşan Bakan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2018 yılından geçerli olmak üzere yüzde 40 zam yapılmasına yönelik yöneltilen bir soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

''MTV her sene artıyor. Enflasyon ne kadarsa otomatik olarak artıyor. Eğer biz bu düzenlemeyi yapmasaydık MTV, 2018 yılında yüzde 15 oranında artacaktı. Örneğin bu sene 500 lira MTV ödemiş bir vatandaş, gelecek sene hiçbir müdahale yapmamış olsaydık 575 lira ödeyecekti. İki taksite böldüğümüzde yaklaşık olarak 32,5 lira fazla ödeyecekti. Şimdi biz yasal bir düzenleme yaptık. MTV’de yeni bir tarife ürettik. Bu tarifeye göre rakamlar bunlardır. Bu rakamlarla önceki rakamları kıyasladığımızda bir artış olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sene 500 ödedi, gelecek sene 575 ödeyecekti. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki 700 lira öde. Herkes aynı arabayı kullanmıyor. Herkesin aynı yaşta arabası yok. Vatandaşın bu konudaki tepkisine hak veriyorum. Vatandaşlarımız bu konuda her zaman duyarlı olsunlar, başımızın üstüne. Burada bir sorun yok.

Biz bunu samimiyetle yaptık ancak bir şey daha yaptık. Yıllardır konuşulan bir şey vardı; ben araç alıyorum 50 bin liraya komşum da alıyor 200 bin liraya. İkimizin de MTV’si aynı. İkimizde aynı parayı ödüyoruz. Buna adalete uygun denir mi? Burada önemli bir değişikliğe daha gidiyoruz. MTV’de vergi ödeme gücü ilkesine uygun olmalı. 2018’den itibaren bir kişi araç almak istediğinde 50 bin liralık aracı alanın vergisi daha düşük olacak, daha pahalı alanın vergisi de daha yüksek olacak. Bu hakkaniyete, adalete uygun. Geçen sene ÖTV’de bu düzenlemeyi yaptık, bu sene de MTV’de yaptık. 2017 yılı sonuna kadar eski sistem geçerli. Araba almak isteyenler için bu yıl sonuna kadar araba almak, gelecek yıllara dönük ödenecek vergiler bakımından avantaj getiriyor''

Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarda en dikkat çeken kısımsa bu yıl içerisinde araç almanın avantajlı olduğuydu. Bu kısım kafalarda soru işareti oluştururken, uygulanacak olan yüzde 40'lık zammın yanı sıra aracın değerine göre vergilendirme sisteminden ve bu yıl içerisinde alınacak olan arabaların farklı bir tarife üzerinden sürücülere avantaj sağlayacağı vurgulanıyor. Kısacası kafamız allak bullak olmuş durumda.