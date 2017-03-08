Hindistan’ın Tata’sı BMW ve Mercedes’e Kafa Tutuyor: Karşınızda Tamo Racemo!

Hindistan merkezli otomobil üreticisi Tata, Tamo Racemo adlı spor aracını Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

Spor araçlarda dünya genelinde en popüler ikili diyebileceğimiz BMW M serisi ve Mercedes’in AMG serisine Hindistan’dan cevap geldi. Cenevre Otomobil Fuarı’nda lanse edilen Hintli üretici Tata’nın ilk spor otomobili olan Tamo Racemo, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BMW 5, Bugatti EB110, Lamborghini Miura ve Maserati Quattroporte gibi araçları tasarlamış olan ünlü tasarımcı Marcello Gandini tarafından tasarlanan Tamo Racemo, aynı zamanda Racemo+ diye de bir üst pakete sahip.

Bi-LED teknolojisi ile geliştirilen özel far sistemi, 3 adet LCD ekran gibi yenilikçi teknolojilere sahip olacak olan Tamo Racemo, arkadan itiş özelliği ile hareket edecek.

Öyle ahım şahım gözüküyor olsa da motor bakımından garipsenen Tamo Racemo, 1.2 lt turbo motor, 187 beygir güç ve 210 Nm tork değerine sahip olması şaşırtıcı. 0’dan 100km hıza 6sn’den daha kısa bir sürede ulaşabilen Tamo Racemo, ekonomik bir spor otomobili olmayı hedefliyor gibi görünüyor.

Özel seri olarak piyasaya sunulacak olan araç sadece 250 adet üretilecekken aynı zamanda hoşuna gidenler için Forza Horizon 3’te Tata Tamo Racemo+ modelinin de yer alacağını belirtelim.

Şu anda fiyat bilgisi verilmeyen otomobil rakiplerine göre daha ucuz olacak gibi.

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