Ramazan tatilinin başlamasıyla vatandaşların tatil beldelerine akın etmesi, belediyeler arasında tatlı bir atışma ortamı yarattı.

Hava sıcaklığı son birkaç gün öylesine artış gösterdi ki, Ramazan Bayramı tatili herkese adeta ilaç gibi geldi. Tatil denilince akla ilk gelen beldelerden olan Bodrum, tatilin başlamasıyla birlikte 220 bin aracın giriş yaptığını açıkladı. İlçenin nüfusu ise 160 bin dolayında.

Trafiğin böylesine yoğun olması sebebiyle Bodrum Belediyesi, Twitter hesabından aşağıdaki ‘duyarlı’ tweet’i paylaştı.

Çankaya Belediyesi ise Bodrum Belediyesi’nin attığı bu tweet’e aşağıdaki tweet’le destek verdi.

Kadıköy Belediyesi ise ortamı biraz yumuşatan, biraz da eğlenceye vurduğu aşağıdaki tweet’i paylaştı.

Bodrum Belediyesi, Kadıköy’den gelen mesajı karşılıksız bırakmadı ve aşağıdaki tweet’i paylaştı.

Eskişehir Belediyesi ise Bodrum’daki yoğun trafiğe dem vurarak aşağıdaki sempatik mesajı yayınladı.