Tatil Dönüşü Mutsuzlukta Türkiye, Dünya Üçüncüsü!

Uzun süreli tatillerden sonra okul ya da iş hayatına adapte olma konusunda sorunlar ve de mutsuzluk yaşama konusunda Türkiye, dünya üçüncüsü konumunda.

10 günlük bayram tatilinin sona ermesinden sonra dün, çalışan kişiler iş başı yaptılar. Bu konuda yaşadığımız çöküntü ve mutsuzluk, bizi dünya sıralamasında üçüncü konumuna getirdi.

Yapılan son araştırmaya göre her 3 kişiden 2’si, tatil dönüşlerinde mutsuz oluyorlar. Dünya geneline baktığımızda ise tatil dönüşü kendisini en mutsuz hisseden ülke sıralamasında %67 ile Polonya ilk sırada yer alıyor. Polonya’yı %65 ile İngilizler takip ederken Türkiye, %64 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye’yi sırasıyla %61 ve %60 ile İspanya ve Fransa’nın takip ettiği ‘mutsuzluk’ sıralamasının en son sırasında ise Çin bulunuyor. Çin, tatil dönüşü sendromunu %22 ile en az yaşayan ülke konumunda.

Bunun dışında Rough Guide tarafından düzenlenen ve ilk 20 sıra içerisinde Türkiye’nin yer almadığı ‘Dünyanın En Güzel 20 Ülkesi’ anketinin sonuçlarına şuradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.