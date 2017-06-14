Tatile Çıkan Çift, Gezerken T-Rex Fosili Buldular!

Kanada Vancouver'da tatile giden çift, şehrin ilk T Rex kafatası fosilini buldular.

Kanada’nın en hoş bölgelerinden olan Vancouver adasına tatile giden Rick Lambert ve eşi Sonia, gezdikleri sırada yanlarındaki taşlardan birisinde milyonlarca yıl önceden kalma bir “Tiranozor Rex” kafatası fosili olduğunu keşfettiler. Tiranozor, dinozor denildiğinde ilk akla gelen T-Rex'lerin ta kendisi. Rex'lerin tam ismi Tiranozor Rex'dir.

Fosilin bulunduğu Tumber Ridge alanı, 2001 yılında keşfedildiğinden beri yüzlerce dinozor kemiği ve ayak izinin ortaya çıkmasını sağladı. Alanın fosillerle dolu olduğunu belirten yetkililer, bu alandan milyonlarca yıl önce yaşamış dinozorlar hakkında çok fazla bilgi edinmeyi başardılar.

Her zaman böyle manzaralar aradığını söyleyen Rick Lambert, bu tarz yerlerde yürümenin ve sürekli bir arayış içerisinde olmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Bu fosili bulurken de dere boyunca dolaştığını ve dikkatli baktığında bir dinozor fosili bulduğunu fark ettiğini söyleyen Lambert, kayanın yakınına gittiğinde bulduğu şeyden emin olduğunu belirtti. Yaklaşık 12 dinozor dişinin net bir şekilde görüldüğü kaya, çok uzun süreden beri o bölgede açık bir şekilde duruyormuş.

Numuneyi bulduktan sonra güzelce fotoğraflayıp GPS yerini kaydettikten sonra bulgularını Peace Region Paleontoloji Araştırma Merkezi’ne gönderen Lambert, bu sayede 100 kilogramlık kaya içine gömülmüş fosili güvene almayı başardı.

Müze yöneticisi Richard McCrea, “Bu bulduğumuz ilk Teropod cinsi dinozor kafasıdır ve eyalet için büyük önem taşımaktadır” dedi. “Taşınabilir ve makul ölçüde erişilebilir olduğu için şanslıydık… Araştırmalarını bize bildirdiği için Dr. Rick Lambert’a minnettarız” diyerek Lambert’a teşekkürlerini sunan McCrea, kafatasının 75 milyon yıl önce yaşayan bir Tiranozor’a ait olduğunu bildirdi.