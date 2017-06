Tatile giderken, tatil ortamının sizi dijital dünyadan koparabilme ihtimaline karşılık bazı önlemler almalısınız. İşte tatile giderken yanınıza almanız gereken 5 teknolojik alet.

Akıllı cihazlar gündelik yaşantımızı o kadar değiştirdiler ki, artık “bir süreliğine her şeyi bırakıp bir kır evine gidip kafamı dinlesem” diyen hiçkimse çıkmıyor. Çünkü o süre zarfında on binlerce tweet, binlerce WhatsApp iletisi, yüzlerce Facebook gönderisi gelebilir! Artık en ufak seyahate giderken bile akıllı cihazlarımızdan kopmamak için ek aparatlar temin ediyoruz. İşte tatile giderken yanınıza almanız gereken 5 teknolojik alet.

1- Yüksek Kapasiteli Bir Harici Batarya

Hepimiz biliyoruz ki, cihazlarımızın şarjı akıllı oldukları ölçüde az dayanıyorlar. Tatil beldelerinde ise cihazınızı her an her yerde şarj etme olanağı bulamayabilirsiniz. Bu nedenle yüksek kapasiteli bir şarj cihazını yanınıza almanızda fayda var.

2- Güç Dönüştürücüsü

Elbette ülkemizin birçok yerinde elektrik tesisatları standarttır. Ancak yurtdışı veya dengesiz elektrik bağlantıları olan lokasyonlar için mutlaka bir güç dönüştürücüye sahip olmalısınız. Yoksa ya şarjsız kalır ya da telefonunuzun dengesiz elektrik akımından zarar görmesine göz yummak zorunda kalırsınız.

3- Selfie Çubuğu

Tatillerin en olmazsa olmazlarından bir tanesinin selfie çubuğu olduğu, artık gün gibi aşikar. Selfie çubukları hayatımıza gireli yıllar geçti. Bazen gündelik bir eşya bile olarak taşıdığımız bu aparatı unutmamak için çantanızı iki defa kontrol edin!

4- Su Geçirmez Bir iPhone Kapağı

Yalnızca iPhone’lar için değil, tüm akıllı cihazlarınız için öneriyoruz: Deniz kıyısına gidenler, mutlaka su geçirmez bir kapak temin edin! Elektronik cihazlarımız, su konusunda ileri derecede hassaslar. Tatili kayıpsız bitirmek istiyorsanız, bu temini basit aparatı mutlaka yanınızda götürün.

5- Kindle

Bir Kindle veya benzer bir kitap okuyucu cihaz, siz teknoloji severlerin yanına alması gerektiğini düşündüğümüz teknolojik aletlerden biri. Ülkemizde yaz aylarının popüler kitabı “Sahilde Kafka”yı, sahilde Kindle’ınızla okumak, sizi diğer güneşlenenlerden farklı kılacaktır!