Açığa çıkan zararlı sera gazlarının yeterli düzeyde oksijen emisyonuyla en aza indirgenmesi konusunda büyük bir keşif yapılmış olabilir, hem de böcekler sayesinde!

Dünya tek başına muazzam bir dengeye sahip olan ve ender rastlanan gezegen türlerinden. Üzerinde ise bir o kadar dengesiz insan ırkıyla mücadele ediyor. Ancak doğa pes etmek üzere: Sürekli tükettiğimiz kaynaklarımız karşısında kendini yenileme hızını arttıramadığından, yüz binlerce yıl gerektiren tedavi süreçleri işlevsiz kalıyor.

Edinburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyadaki et üretiminin yarısını cırcır böcekleri ve sığır kurtları ile değiştirmenin, şu anda hayvancılık için kullanılan tarım arazilerinin 3’te 1 oranında azaltacağını açıkladılar. Başka bir deyişle, hayvancılık için kullanılan verimli araziler, oksijen salınımını arttırmak adına yeşillendirilebilir ve bu adım, sera gazlarının salınımını önemli ölçüde azaltabilir.

Ekip lideri Rural Collage, "Tüketici davranışlarındaki küçük değişikliklerle bu mümkün. Örneğin sığır etinin tavukla değiştirilmesi, yiyecek atıklarının azaltılması ve böceklerin menülere daha fazla girmesi, potansiyel olarak toprak tasarrufuna ve daha sürdürülebilir bir gıda sistemi kurulmasına yardımcı olabilir” diyor.

Araştırma; konvansiyonel et üretimini, böcek gibi alternatif besin kaynaklarını, laboratuvar ortamında yetiştirilen etlerle karşılaştıran ilk çalışma oldu. Birleşmiş Milletler'e göre insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmını hayvancılık faaliyetlerine borçluyuz. Yani sığır eti üretiminin %65’i kadarının bu işte parmağı var.

Tavuk da Yumurta da Enerjiden Çıkar:

Tavuk ve yumurtada üretiminin beklendiği kadar sürdürülebilir olmadığını ve aynı araziyi gerektirdiğini de göz önüne alan araştırmacılar, üretimlerinde daha fazla enerji gerektiğinin de farkına vardılar. Laboratuvar ortamında yetiştirilen etler veya "kültürlü" etler, genellikle tüm üretim endüstrisi, özellikle de çevre için büyük avantaj olarak görülür. Şu anda oldukça pahalı sistemler gerektiren kültür eti üretimi, ne yazık ki iş paraya geldiğinde yeteri kadar işlevsel değil, çünkü enerjinin de parasal bir değeri var.

Araştırmacılar, büyük ölçekli böcek üretimi için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyorlar. Bununla birlikte bizi bekleyen gerçek zorluk, tüketicilerin biftek yemeyi kesip böcek diyetine başlaması.