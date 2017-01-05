Tavukların Şaşırtıcı Derecede ‘İnsansı’ Yetilere Sahip Oldukları Ortaya Çıktı

Tavukların bilinenin aksine oldukça belirgin zihinsel yetilere sahip oldukları belirtildi.

Science Daily'nin yayınladığı makaleye göre tavukların davranışları ve duyuları üzerine yürütülen araştırma, bu hayvanların birçok psikolojik, davranışlar ve duygusal yetiye sahip olduklarını ortaya çıkardı. Araştırmada tavukların yumurtadan yeni çıkan civcivleri ayırt edebildikleri, ayrıca sıralamayı da doğru tahmin ettikleri gözlemlendi.

Yapılan deneyde, beş günlük tavuklara iki perdenin arkasında kaybolan farklı sayılarda iki grup halinde nesneler gösterildi. Hayvanların arkasında daha çok nene olan perdenin izini sürebildiği, ayrıca saklanan bir topa giden yolu 180 saniyede hatırladıkları görüldü.

Tavukların bu davranışlarının birçok maymunda da bulunduğunu belirten bilim insanları, araştırmanın, tavukların daha iyi bir yemek ödülü için kendilerini kontrol edip beklediklerini ortaya koydu. Tavukların iletişim türlerinin de çok farklı olduğunu belirten araştırmacılar, en az 24 farklı ses kullanabildiklerini belirttiler.

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından bir tanesi ise tavukların zaman aralıklarını algılaması ve güçlü sezgileriyle önceden hareket edebilmesi oldu. Ayrıca korku, beklenti, endişe gibi olumlu ve olumsuz duyguları deneyim edebiliyorlar.