Gökten Düşen Garip Bir Cismin 'UFO' Parçası

Liveleak'te paylaşılan ve büyük olay yaratan görüntü Tayland'da geçiyor. Gökten düşen garip cismin, UFO parçası olduğu söylentisi sosyal medyada giderek yayılıyor.

Liveleak adlı platformda paylaşılan görüntüler sosyal medya üzerinde, büyük yankı uyandırdı. Olayın geçtiği yer Tayland, gökten inen garip ve sert bir cisim, normal seyrindeki trafiğin orta yerine iniyor. Olay görüntüleri ise bir araç kamerasından çekildi.

Olay sonrasından hemen sonra araçtan inen araç sürücüleri ise cisme herhangi bir anlam veremedi. Tabi ki UFO meraklılarını cezbeden bu görüntüler, şimdiden sosyal medyada tartışılmaya açık bir hale geldi. Gökyüzünden düşen bu cismin UFO parçası olduğuna dair düşüncelere internet üzerinden çok da kulak asmamanızı tavsiye ederiz.

Elektirik tellerine çarpan sert cisimden, neredeyse kıl payı kurtulan araç sürücülerinin ise gerçekten şanslı olduğunu söylemek mümkün. Bu durum hakkında henüz, dünya veya Tayland basınında açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde yapılan herhangi bir açıklama, olay hakkında komplo teorileri üreten meraklı sosyal medya kullanıcılarının merakını giderebilir.