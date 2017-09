Taylor Swift, Despacito'nun Kıracağı Rekorun Önüne Geçti

Taylor Swift, müzik listelerinin 1 numarası olan Despacito’nun 21 yıllık rekoru kırmasını 'Look What You Made Me Do' şarkısıyla engelledi.

3 milyardan fazla izlenme ile şu an YouTube’un en fazla izlenen videosu rekorunu elinde tutan Luis Fonsi'nin Daddy Yankee ile seslendirdiği Despacito şarkısı, 21 yıllık bir rekoru daha kıracaktı ki karşısına Taylor Swift’in son dönemin popüler şarkılarından Look What You Made Me Do çıktı.

Önce 21 yıllık bu rekordan bahsedelim. Mariah Carey, 1995 yılında Bozy II Men ile birlikte söylediği One Sweet Day şarkısı ile 16 hafta art arda zirvede kalmış ve o zamandan bu güne kadar rekoru kırabilen olmamıştı. Despacito’nun bu rekoru kırması bekleniyordu fakat Taylor Swift, Look What You Made Me Do şarkısı ile buna engel oldu. Şarkı listeye ilk sıradan giriş yapamamış olsa da 5. haftasına girdiği bu günlerde zirveye yerleşmeyi başardı.

Despacito ise YouTube’daki izlenme rekorunu gün geçtikçe geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca aldığı 17 milyondan fazla beğeni, Despacito’nun YouTube’da en fazla beğeni alan video olmasını sağlamıştı.