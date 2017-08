Taylor Swift’in Yeni Klibindeki 1 Dolar Ayrıntısı

Bazı dikkatli kimseler, Taylor Swift’in yeni klibindeki bir sahnede mücevherlerin arasına saklanmış 1 doların var olduğunu fark ettiler.

Taylor Swift’in 'Look What You Made Me Do' isimli şarkısına çektiği klip, kısa zamanda çok fazla kişi tarafından izlendi ve şimdiden yakın gelecekte YouTube’un en fazla izlenen videosu olacağı yönünde söylentiler dönmeye başladı bile. 27 Ağustos’ta yayınlanan ve an itibariyle 50 milyondan fazla izlenme sayısına ulaşan klipte bir detay, şu aralar sosyal medyada sıklıkla dönmeye başladı.

Klipte, mücevherlerle dolu bir küvette yatan Taylor Swift’in hemen sol üst tarafında 1 doların olduğu fark ediliyor. Sosyal medya kullanıcılarına göre 1 doların orada bulunması, Swift’in DJ David Mueller’e açtığı ve 1 dolar kazandığı taciz davasına yaptığı bir gönderme.

Bazı kullanıcılar ise klibin davanın sonuçlanmasından önce çekilmiş olduğunu söylemiş olsalar da klibin yönetmeni Joseph Khan, çekimlerin Mayıs ayında başlamasına rağmen son ana kadar sürdüğünü söylemişti.