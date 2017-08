Taylor Swift yeni parçası ile YouTube'da konuşulmaya devam ediyor. Oldukça fazla ses getiren Taylor Swift, “Look What You Made Me Do” ile yeri yerinden oynattı.

Taylor Swift yeni klibiyle YouTube'da adeta taşları yerinden oynattı. “Look What You Made Me Do” isimli yeni parçasıyla ilk günden başarıdan başarıya koşan Swift, sosyal medyaya damgasını vurdu. İLGİLİ HABER Tüm Zamanların En Çok Dinlenen Şarkısı Değişti: Yeni Şampiyon Despacito! Klibin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmişken 31 milyon izlenme barajını hızlı bir şekilde geçen dünyaca ünlü şarkıcı, ilk yayınlandığı 24 saat içerisinde 27 milyon izlenme elde eden Adele'nin ''Hello'' isimli parçasını geride bırakmayı başardı. Yoluna emin adımlarla devam eden sanatçı, şimdi ise YouTube'un en çok dinlenen parçasına göz dikmiş durumda. Yayınlanmasının ardından 7 ay geçen ve YouTube'un en fazla dinlenen parçası unvanını kazanan Despacito'yu tahtından etmeyi planlayan Swift, başarılı pazarlama politikasıyla hedefine hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor. Bakalım Taylor Swift, Despacito'yu tahtından edebilecek mi. Swift'in yeni klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.

