Tayvan'daki Trafik Lambaları, Sevgililer Günü İçin Değişti

Tayvan’ın güneyindeki yeşil ve kırmızı trafik ışıkları, Sevgililer Günü zamanının geldiğini bildirdi.

Taiwan News'in haberine göre, Pingtung bölgesindeki yeni “çift” tasarımlı trafik ışıkları dün resmi bir törenle halka tanıtıldı. İlk olarak 40 adet trafik ışığı yenileriyle değiştirilerek, kullanıma açıldı.

Yeni tasarımda kırmızı ışık yanarken bir adam figürünün dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif ettiğini görmekteyiz. Diğer bir tasarımda ise yeşil ışık yandığında çiftin el ele yürüdüğünü görüyoruz.

Pingtung Polisi, yeni tasarımların Aralık ayında test edildiğini ve 18 yıldır kullanılan tasarımı daha ilgi çekici kılmak için 2018 yılında Pingtung genelinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Taiwan News'e konuşan Pingtung Belediye Başkanı Pen Men "Bu tasarım Pingtung'un aşk dolu bir yer olduğunu gösteriyor" sözleriyle durumdan hoşnut olduğunu belirtti.

Trafik ışıklarının tasarımını yapan Cheng Da-wei, yeni temanın daha güvenli olacağını düşünüyor. Apple Daily sitesine konuşan Da-wei, bu temanın dikkat çekeceğini ve gençler üzerinde farkındalık yaratacağını umduğunu söyledi.

Tayvan, trafik ışıklarının tasarımını değiştiren tek ülke değil. Bu kapsamda diğer uluslararası şehirlerde, çoğunlukla kültürel farkındalık yaratmak için yaya işaretlerini değiştirdiler. Örneğin daha önce Hollanda’nın Utrecht kentindeki trafik ışıklarında yerel çizgi film karakteri tavşan Miffy yer almıştı.

Mart 2017'de ise Avustralya'nın Melbourne kentindeki trafik ışıklarının bir kısmı, bilinç dışı toplumsal cinsiyet eğilimine dikkat çekmek için kadın figürleriyle değiştirilmişti.