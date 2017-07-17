Tayvan'lı Kadın Mesajlarını Cevaplamayan Kocasını Boşadı

Okuduğu halde mesajlarına cevap yazmayan kocasını mahkemeye veren kadın, hakim tarafından haklı bulundu ve çiftin boşanmasına karar verildi.

Tayvan’da bir kadın, kocasının kendisini ihmal ettiğini ispatlamak için bir mobil mesajlaşma uygulaması olan Line’daki mesajlarda ‘Okundu/Okunmadı’ göstergelerini delil olarak kullandı ve boşanmaya hak kazandı.

Uygulama, kocasının mesajları açtığını fakat hiç birine cevap yazmadığını gösteriyordu.

Mahkeme hakimi bu ay başlarında kadının talebi doğrultusunda verdi kararını.

Hepimizin bildiği üzere gönderilen mesajlar alıcı tarafından okunduğu zaman sağında mavi renk tik işareti belirir. WhatsApp, Line gibi sosyal medya uygulamalarının hepsi bu yöntemi kullanırlar.

Hsinchu bölgesi aile işleri mahkemesi hakimi, Line mesajlarına cevap verilmemesini kadının evliliğinin onarımdan uzak olduğunun bir kanıtı olarak değerlendirerek boşanmasına hükmetti.

Soyadı Lin olan kadın, altı ay süreyle, içerisinde yaşadığı araba kazası sonrası hastaneye kaldırıldığı zaman göndermiş olduğu mesajlar da olmak üzere kocasına mesajlar göndermiş.

Mesajların birinde kadın kocasına acilde olduğunu, mesajını gördüğü halde neden yanıtlamadığını soruyor.

Her ne kadar koca, kadını hastanede bir kez ziyaret etmiş olsa da mahkeme, mesajların daha sonra görmezden gelinmesini boşanmanın gerekçesi olarak belirlemiş.

“Davalı, davacıyı arayıp sormamış, davacının gönderdiği bilgiler okunduğu halde cevaplanmamış. Çiftin evliliğinin tamiri mümkün değildir” şeklinde karar veren mahkemenin kararı ne derece yerinde? Aynı durum sizin de başınıza gelseydi, kendinizi nasıl savunurdunuz?