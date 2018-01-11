Tayvan, Tüketicilere Mobil Ödemeyi Teşvik Ediyor!

Tayvan hükümeti, mobil ödemeleri tüketicilere daha cazip hale getirmek için işlem ücretlerini sübvanse etme planlarıyla mobil ödeme kullanımına teşvik etmek için girişimler planlıyor.

Tayvan'ın haber kurumlarından olan Focus Taiwan'ın haberine göre Tayvan hükümeti, mobil mağazalarda bulunan mobil ödemelerin kullanılması için bir takım çalışmalar yapıyor. Devlet daireleri, işlem ücretlerinde düzenleme yaparak veya mobil ödemelerin tanıtımına, mobil ödeme indirimleri sunarak yardımcı olabilir. Örneğin, Maliye Bakanlığı, küçük işletmelerin, müşterilere mobil ödeme seçenekleri sunmaları koşuluyla, işletme büyüdükçe işletme vergisinde %1 oranında geri ödeme yapmalarını sağlayarak, küçük işletmeler için vergi teşviği sağlayacaklar.

Apple Pay, Samsung Pay ve Android Pay'ın hepsi geçen yıl Tayvan'da piyasaya sürüldü. Ancak mobil ödemeler ülkede pek popüler düzeyde değil. Ülke nüfusunun sadece %13'ü bunları kullanıyor. Mastercard'ın verilerine göre, Tayvan'daki tüketicilerin %61'i, NFC teknolojisinin ve temassız ödemelerin farkındalar ve tüketicilerin %80'den fazlası bunları denemek ya da kullanmaya istekli ancak, Mastercard'ın verdiği bilgilere göre, tüketiciler mobil ödemenin önemini öğrenmeye teşvik edilmeli ve bazı çalışmalar yapılmalı.

Hükümet, hedef olarak cep telefonu kullanıcılarının %90'ının 2025 yılına kadar cep ödemelerini kullanmasını belirledi. Tayvan, şimdilik mobil ödeme kabulü için oldukça başarılı adımlar atıyor ve hükümet teşvikleri, tüketicilerin mobil ödeme kullanması için etkili bir yöntem olabilir. Bakalım Tayvan hükümeti belirlediği hedefine zamanında ulaşabilecek mi ?