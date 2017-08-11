Bir Genç, Çok Özlediği Lisesini Minecraft'ta İnşa Etti!

Okuduğu liseyi çok özleyen genç, 3 arkadaşıyla birlikte Minecraft'ta yeniden inşa etti.

Okuduğunuz liseyi muhakkak özlüyorsunuzdur, fakat Tayvanlı bir Minecraft oyuncusu sizden biraz daha fazla özlüyor olabilir.

Üniversiteye geçtiğinde lisesini çok fazla özleyen oyuncu, Taipei Banqiao Lisesi'nin tamamını birkaç arkadaşıyla birlikte 2 yıllık uğraş sonucunda Minecraft'ta yeniden yaptı.

Blog yazısında yapıtla ilgili konuşan genç, ''Bu projeye henüz 1. sınıftayken başlamıştım. Meşgul olduğum için hala okulun tamamını bitiremedik. Şu ana kadar okulun %87'sini oyuna geçirebildik'' dedi.

Genç, liseden 3 arkadaşıyla birlikte 2014 yılından beri proje üzerinde çalışıyor. İnsanların yapıtın ne aşamada olduğunu takip edilebilmesi için bir de Facebook sayfası kurmuş.

Aşağıdaki videodan dev projeyi izleyebilirsiniz.