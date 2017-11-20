Bir milletvekili TBMM’ye, Bitcoin’in güvenirliliği ve yasal statüsü hakkında soru önergesi sundu. Kripto para tartışmaları meclise girdi ve tartışma konusu olacak.

2017, kripto paraların tam anlamıyla yıldızlaştığı bir yıl oldu. Dur durak bilmeden yükselişine devam eden Bitcoin, altından daha değerli bir yatırım aracı haline geldi. Çin ve Rusya gibi dev ülkeler, durumu yasal kontrol altına almak için çabalıyor.

Artık 8000 dolar üzerinde seyreden Bitcoin yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor ve an itibariyle, en değerli para birimi konumunda. Ancak bu para birimi üzerinde hiçbir devletin kontrolü yok ve hiçbir hukuki sistemde ticaretini önlemek adına yasal düzenleme bulunmuyor. Her şey insanların birkaç tık uzağında, internette geçekleşiyor.

Hal böyle olunca hükümetler, belirli yasal mevzuatların peşinde koşmaya başladı ve en nihayetinde sıra TBMM’ye de geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bitcoin hakkında bir soru önergesi hazırladı. Önerge, Başbakan Binali Yıldırım yönetimindeki hükümete Bitcoin’in araştırılması ve yasal statüsünün belirlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyor.

Sunulan önergenin tam metni şu şekilde:

"Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.



Sanal/dijital para birimi olan Bitcoin (BTC) ekonomik yaşamda yerini almaya başlamıştır. Estonya’da hükümet 2.5 yıl önce dijitalleşme yönünde başlattığı çalışmalar neticesinde geçtiğimiz ay aldığı bir kararla Estcoin adını verdiği kendi dijital para birimini çıkaracağını açıklamıştır.

Bu bağlamda:

Türkiye’de Bitcoin’in (BTC) yasal statüsü nedir?

Bitcoin (BTC) Estonya’daki Estcoin örneğinde olduğu gibi para birimi veya bir hesaplama aracı olarak kabul ediliyor mu?

Şayet Bitcoin (BTC) para birimi veya hesaplama aracı olarak kabul edilmiyorsa, ileride Bitcoin’in para birimi veya hesaplama aracı olarak kabul edilmesi için hükümetinizin yapmış olduğu herhangi bir çalışma var mıdır?"

Sorular ve Bitcoin’in genel durumu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yasallaştırmak doğru mu? Yorumlarınızı bekliyoruz.