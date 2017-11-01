Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siber saldırılardan korunması amacıyla 22 adet beyaz hacker, personel olarak alınacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın 30 bin siber güvenlikçiye ihtiyacımız olacağı yönündeki açıklamalarına yönelik ilk adımlar atılmaya başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)'ne personel olarak alınmak üzere 22 tane siber saldırılara karşı sertifikalı beyaz şapkalı hacker istihdam edilecek. 2016 ile 2017 yılları arasında KPSS girilmesi şartıyla birlikte bir takım şartlar ile sınava alınacak 220 aday arasında sınav ve sözlü mülakat yapılacak.

Şimdilik Meclis'e ait olan sosyal medya hesapları ve bir takım internet adresleri için koruma görevini yapacak olan hackerlardan ise, başvuru için aranan şartlar şu şekilde;

Incident Response (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda deneyim.

SOC/SOME (siber olaylara müdahale) bilgisi ve deneyimi.

Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak.

Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Sözlü ve yazılı mülakatlara girecek 220 adayın 2016-2017 yılları arasında aldıkları KPSS puanının %70'i, YDS puanlarının %30'undan oluşturulacak bir puan ortalamasıyla, başvuran kişiler arasından sıralanacağı belirtiliyor. Daha sonra yapılacak sözlü mülakat ve yazılı sınav ile 220 adayın arasında TBMM'de kadrolu eleman olmak üzere 22 kişi belirlenecek. Siz ne düşünüyorsunuz? TBMM için alınacak olan siber güvenlikçilerin sayısı yeterli mi? Pozisyona başvurmayı düşünen takipçilerimiz var mı? Lütfen yorumlarda yazın.