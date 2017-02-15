TBMM, Bundan Sonra Yapay Zeka ile Korunacak!

Yüz tanıma, plaka okuma ve araç altı görüntülemeyi içeren yeni yapay zeka sistemi, TBMM’nin güvenliğini sağlayacak.

TBMM, bundan sonra güvenliği bir üst seviye çıkaracak yeni yapay zeka sistemi sayesinde korunacak. Sistem, 100 kamera üzerinde elektronik ışınlar aracılığı ile meclisin kampüsüne giriş yapıldığı taktirde alarm verecek ve merkezi uyaracak. TBMM’nin etrafında bulunan kurşun geçirmez gözetleme kulübelerinde de kamera sistemi olacak ve bu sayede hem çıplak gözle, hem de kamera sistemiyle izleme yapılabilecek.

Bu sistemin en çok dikkat çeken kısmı ise yapay zeka olarak nitelendirilen ‘yüz okuma ve video analiz’ uygulaması. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulamaya geçirilecek olan bu sistem, tamamen yerli imkanlarla üretildi. TBMM’ye gelen ziyaretçiler, bu otomatik yüz okuma sistemine girdikten sonra giriş yapabilecekler.

Akıllı kamera sistemi, TBMM içerisinde bulunan şüpheli paketler için de alarm verebilecek. Bir bölgeden kampüs içerisine bırakılan paket, bir süre sonra alarm sistemini devreye sokacak ve güvenlik birimlerinin paketi imha etmesi sağlanacak.

Yüz okuma sisteminden geçen ziyaretçilerin kimlik bilgileri, daha önce suç işleyip işlemediklerine dair bilgiler, otomatik suç bilgisi sayesinde görevli memurun önüne birkaç saniye içerisinde düşecek. Planlara göre ziyaretçinin yüzünün okumasıyla birlikte otomatik olarak MERNİS’e bağlanılacak ve kişinin kimlik bilgileri elde edilecek. Oradan da UYAP’ta sorgulama yapılarak suçlu olup olmadığı kontrol edilecek.