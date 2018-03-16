Profesör: Madonna'nın İsminde Uyuşturucu İsmi Gizli

İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, TBMM’de bir sunum yaptı. Konuşmasında şarkıcı Madonna’nın adında bir uyuşturucu adının gizli olduğunu ve bilinç altına subliminal mesaj gönderdiğini söyledi.

Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, İstanbul Üniversitesi’nin Adli Tıp Enstitüsü’nde müdürlük pozisyonunda görev yapıyor. Kendisi TBMM’de milletvekillerine yapacağı bir sunum için kürsüye çıkıp, uyuşturucu hakkında bir sunum yaptı. Madonna, Lous Armstrong, Spice Girls gibi ünlü sanatçıların uyuşturucular için subliminal mesaj verdiklerini aktaran Aşıcıoğlu, bu konudaki bulgularına değindi.

Aşıcıoğlu, Madonna’nın albümlerinin Türkiye’ye sokulmaması gerektiğini savunarak, söz konusu sublim,nal mesajın adında gizlendiğini savundu:

Profesör, "Bakın, Madonna dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye geldi dört beş yıl önce. Madonna'nın içindeki sesli harfleri çıkartın lütfen 'm' ilk harfi —'a'yı çıkartın- ikinci harf 'd' üçüncü harf 'n' dördüncü harf 'n'. Yani 'mdnn'. 'MDMA' diye bir madde var ya 'ecstasy', 'mdnn'… Bir bakın turne kapağına, böyle kafası bulanmış, madde keyfinde olmuş bir kadın yüzü. Bakın, bu, gizli subliminal mesaj." ifadelerini kullandı.

Sunumun ilerleyen bölümlerinde ünlü caz sanatçısı Louis Armstrong’a da değinen Aşıcıoğlu, onun içinde şu açıklamada bulundu: "Bakın, Louis Armstrong’un 'muggles' diye bir şeyi vardır. Caz üstadı, hakikaten onun sanatçı kimliğine bir şey demiyorum ama o caz albümünün içinde hep maddeyi öven laflar var. Bunları dahi hesap edecek bir birim lazım. Madonna'yı o albümle sokmayacaksınız. Türkiye'ye ya da en azından, girdiyse belli yaş grubuna izin vereceksiniz." dedi.

Aşıcıoğlu’na göre tek suçlu Madonna ve Armstrong değil:

Profesör, Spice Girls ismindeki müzik grubunu hedef göstererek, "AKB48 denilen bir madde var. Bu maddeler ilk çıktığında baharat diye satıldı. Baharat denince aklınıza Baharat Kızlar, İngiltere’deki o şarkıcı grup geliyor, Spice Girls. Uzak Doğu kaynaklı bu ürünler, daha ziyade Çin, vesaire kaynaklı." dedi.

Sözlerine "Bunun Uzak Doğu versiyonu neresi? Ee, işte Seul’da mesela, mini etekli kızlardan oluşan 48 kişilik bir rap topluluğu var ve adı da AKB. Neden AKB? Bizdeki Beyoğlu gibi bir muhitte bunlar performanslarını sergiliyorlar ve oranın da adı Akihabara. Bakın, bu mesaj nedir? Maddeyi kullanırsan cinsel gücün artar, işte o güzel kızlarla empati kurarsın, sosyalleşirsin.” açıklamasında bulunudu.

Red Bull Festivali’nde uyuşturucunun dibine vuruluyor:

İstanbul'da Hezarfan Havalimanı'nda her sene yapılan Red Bull Festivali’ne dikkat çeken Aşıcıoğlu, “Ben inanıyorum ki orada uyuşturucu maddenin dibine vuruluyor. Mesela, orada mobil tuvaletler kuruluyor. Siyasi erk bana versin, ben korkuyorum, gidip böyle bir analiz yapsam, vilayet izin verse, ondan sonra… Bu analizi yapalım, anonim analizler bunlar, kimseyi stigmatize etmeyeceğiz, yaftalamayacağız. Hatta bunu hiç medyayla paylaşmayız, sadece devlet erki bilir, görürüz o tür toplantılarda ne tür maddeler kullanılıyor.” dedi.