Milletvekili: Fare Zehiri Bulunan Havai Fişekler Yasaklansın

CHP Milletvekili Nurettin Demir, içinde bulundurduğu kimyasallarla hem canlılara hem de doğaya pek çok zararı olan havai fişeklerin yasaklanması için meclise kanun teklifi sundu.

CHP Muğla Milletvekili Dr. Nurettin Demir, havai fişeklerin doğaya ve canlılara kalıcı zararlar verdiği gerekçesi ile TBMM’ye havai fişeklerin yasaklanması konusunda bir kanun teklifi sundu. ‘'3-5 dakikalık görsel zevk için insanların ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden havai fişek ve benzerleri yasaklanmalıdır.'’ diyen Demir, havai fişeklerin içinde fare zehrinde de kullanılan Baryum elementinin olduğunu hatırlattı.

Meclise sunulan kanun teklifinde havai fişeklerin yasaklanmasına gerekçe olarak ‘Havai fişek türlerinin yapımında fare zehirinde bulunan baryum maddesi kullanılmakta, nitrat ve odun karışımıyla yaydığı kimyasal içerikli tozlarda da kanserojen etkisi bulunmaktadır. Kimyasal içerikli bu tozlar, insan sağlığına zarar vermektedir. İşitme kaybı, gürültü ve hava kirliliği meydana getirmesi nedeniyle kültürel ve tarihî eserlere zarar vermektedir. Havai fişeklerden yayılan ince tozların etkisi de yeterince bilinmemekle beraber, solunum yoluyla alınması durumunda, astım veya bronşite neden olabilmektedir.’ ifadesi kullanıldı.

Havai fişeklerin yalnızca kimyasal yapısıyla değil, patlayıcı bir madde olmasıyla da tehdit ve ölüm saçtığını hatırlatan Demir, 2009’da Sakarya’daki bir havai fişek patlaması sonucunda bir vatandaşın hayatını kaybettiğini, geçtiğimiz ay ise Niğde’de yine bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucunda 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. Ayrıca geçtiğimiz yıl Antalya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde yaşanan olayda da kep töreni sırasında atılan havai fişekler, 9 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

Havai fişeklerin insanlara olduğu kadar doğaya da zarar verdiğini belirten Demir, ‘’Havai fişek ve benzerleri başta insanlarımızın ölümlerine ve yaralanmalarına sebebiyet vermekte, bütün yabani ve evcil hayvanları korkutmaktadır. Onların sağır olmalarına, paniklemelerine, şok nedeniyle ölümlerine yol açmaktadır. Ayrıca, patlayan havai fişeklerin yakınında olan kuşlar yanmakta, bu yanma ölüme yol açmakta, göç eden kuşların oryantasyonunun bozulmasına neden olmaktadır.’’ dedi.