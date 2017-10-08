Türk Dil Kurumu (TDK) '2017 Türk Dili Yılı' için hazırlattığı afişlerde yazım hatası yaptı.

Türk Dil Kurumu (TDK), '2017 Türk Dili Yılı' için hazırlattığı tanıtım afişlerinde yazım hatası yaptı. Topluma taşıma araçlarına ve duraklara asılan afişlerde Zonguldak 'Zongulgak' olarak yazıldı.

Olayı ilk farkeden Gazeteci Murat Yılmaz oldu. Yılmaz Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla TDK'nın hatasını takipçilerine duyurdu.

Yılmaz'ın paylaşımının ardından, mizah yönü güçlü olan ülkemiz de boş durmadı ve paylaşımlar gelmeye başladı.

Bu arada görselin orijinal hali hala TDK'nın resmi sitesinde olduğu gibi duruyor. (Herhalde aceleyle hazırlandı ve kontrol edilmeden basıma gönderildi. Siteye yerleştirilirken de kontrol edilmemiş olabilir.) TDK'nın yaptığı yazım yanlışı hakkında ne düşünüyorsunuz?