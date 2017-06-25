Türk Dil Kurumu (TDK), gündelik yaşantımıza artık tam anlamıyla dahil olmayı başarmış drone'lar için Türkçe karşılık arıyor.

Teknoloji sektörünün son yıllarda en popüler cihazlarından biri haline gelen drone'lar, ilk ortaya çıktıklarında kullanım amaçları sadece eğlenceydi. Hatta drone'lar için "teknolojik uçurtma" benzetmesi de yapılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde bu cihazların potansiyelleri öyle bir arttık ki, yavaş yavaş farklı kullanım alanlarında kendilerine yer bulan drone'lar, bir süre sonra farklı sektörlerin vazgeçilmezleri haline gelmeye başladı.

Başta Amazon olmak üzere taşımacılık, kargo gibi işlerde drone'ları kullananların ya da drone'lara yatırım yapanların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun dışında sinema sektöründe de drone'ların artık önemli bir yeri var. Hatta bu cihazlar o kadar büyük bir sıçrayış yaşadılar ki, askeri seviyede bile artık gelişmiş drone'lar kullanılmakta.

İşte durum böyle olunca TDK da kolları sıvadı ve ülkemizde de her geçen gün kullanıcı kitlesini arttıran drone'lara Türkçe bir isim bulmak için işe koyuldu. Son olarak 'selfie' kelimesi için bir karşılık arayan ve 'özçekim' kelimesini uygun gören TDK, yeni anketi ile drone'a Türkçe karşılık arıyor. Söz konusu Türkçe karşılık için aday kelimeler ise şu şekilde: Arıgözü, Uçangöz, Uçan kamera, Uçarçeker, Uçurgör.

TDK'nın anketine katılmak isteyenleri bu bağlantıya alalım.