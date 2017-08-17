Bulduğumuz Gezegene Gelen En Komik İsim Önerileri

Türk bilim insanlarının yakın bir zaman önce keşfettiği yeni gezegen için TDK, Twitter üzerinden bir isim aradıklarını açıklamıştı. Gelen cevaplardan bazıları son derece eğlenceli.

Jüpiter’in 1.5 katı büyüklüğünde olan ve Antalya Bakırlıtepe Ulusal Gözlemevi’nde keşfedilen gezegen hepimizi heyecanlandırmış, bir yandan da gurur duymamıza sebep olmuştu. Keşfi yapan ekipten Mesut Bey gezegen için bazı isimler düşündüklerini, bunlardan bazılarının Atatürk ve Türk1 olduğunu söylemişti.

TDK da (bu hesap resmi değil yalnız, onu da belirtelim) bu konuya özel olarak bir tweet paylaşmış ve yeni gezegen için isim önerilerine açık olduklarını belirtmişti. Gelen cevaplardan bazıları bizleri epey güldürdü :) Onlardan bazılarını aşağıda göreceksiniz. Konuyla ilgili hazırladığımız videoyu ise tweet’lerin hemen altından izleyebilirsiniz.