Türk eSpor Dünyasının Efsanelerinden 'Team VNC' Geri Dönüyor!

2003 yılında bir ilki başararak WorldCyberGames’te Türkiye’yi temsil eden Team VNC, 2017-2018 sezonunda eSpor dünyasına geri dönüyor!

Günümüzde oldukça popülerleşen eSpor dünyasında 2000li yılların başında girerek Türk eSpor dünyasının ilklerinden olan Team VNC, bir ilki başararak 2003 yılında WorldCyberGames’e katılıp şampiyonlukla geri dönerek bizleri gururlandırmıştı.

Ardından uzun soluklu bir sessizliğe gömülen Team VNC, 2017-2018 sezonuna bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Counter Strike: Global Offensive, DotA 2, Hearthstone, CrossFire ve League of Legends takımlarıyla yeniden eSpor dünyasına geri dönüş yapacak olan Team VNC, şimdiden CS:GO, CrossFire ve DotA 2 kadrosunu duyurdu bile;

Team VNC CS:GO Kadrosu;

Team VNC DotA 2 Kadrosu;

Team VNC CrossFire Kadrosu;

Webtekno olarak reklam sponsorluğuyla destek verdiğimiz Team VNC’ye buradaki internet sitelerinden ulaşabilir, (şu anda yapım aşamasında) aynı zamanda buradaki resmi Facebook sayfasından da takip edebilirsiniz. Biz de Webtekno ekibi olarak Team VNC’ye bu sezon içinde başarılarla dolu bir yıl diliyoruz. Umarız 2003’teki o önemli başarıları yeniden ülkemize kazandırırlar!