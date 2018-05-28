Kadınların Hayatını Kurtarabilecek Araba Alarm Sistemi

Meksika’da geliştirilen bir sistem, tehlike altındaki kadınların tek bir düğme ile 25 metre çapındaki tüm otomobil alarmlarını aktif etmesini sağlıyor.

Hepimizin bildiği üzere günümüzde en gelişmiş toplumlarda bile kadına yönelik şiddet ve saldırılar durmaksızın devam ediyor. Dünya toplumlarının kanayan yarası olan bu tür vakalara karşı, Meksikalı bir ekip geliştirmiş oldukları proje yardımı ile kadınların koruyucusu olmayı hedefliyor.

Kadına şiddetin yaygın olarak yaşandığı Meksika’da günde ortalama 81 suç işleniyor. Pedofili, kapkaç, tecavüz, cinayet, kaçırma gibi sayısız suçun işlendiği ülkede; bu suçların yalnızca %6'sı otoritelere bildiriliyor. Bu duruma karşı kayıtsız kalmak istemeyen Meksika’nın en büyük otomobil güvenlik şirketi Tracking Systems de Mexica, geliştirmiş oldukları proje ile sokakları kadınlar ve savunmasız insanlar için daha güvenli hale getirmek istiyor.

StreetGuard (Sokak Koruması) adı verilen sistem, temel olarak kadın ve çocukların yanlarında taşıyacakları ya da isterlerse kıyafetlerine takabilecekleri bir acil durum düğmesinden oluşuyor. Bahsi geçen cihaz, araçların üzerine yerleştirilen sensörler sayesinde 25 metre çapındaki tüm otomobillerin alarmlarını aktif ederek hayat kurtarıcı olmayı amaçlıyor.

Cihaz, temel anlamda hiç bir aracın iç aksamına zarar vermemesi ve yalnızca aktif edildiğinde alarm sistemini devreye sokmasıyla yardıma ihtiyacı olan insanların sesi olmayı hedefliyor. StreetGuard, başarılı pilot bölge testlerinin ardından hızla Meksika genelinde yaygınlaşmaya başladı. Meksika hükümetinin de onayıyla başka bölgelerde de aktif olarak kullanılması onaylanan projenin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak ne yazık ki günümüzde bu tür önlemlerin dünya genelinde kullanılması gerekiyor. Umarız bu sistemi en yakın zamanda ülkemizde de görebiliriz. Bahsi geçen alarm sistemi, şiddete ve saldırıya uğrayan birçok Türk kadınının kendisini korumasına yardımcı olabilir, hayatları için ikinci bir şansa dönüşebilir.