Antarktika'dan 1 Trilyon Ton Ağırlığında Buz Dağı Koptu!

Larsen C sahanlığından kopan buz dağı, son yıllarda gördüğümüz en büyük buz dağlarından birisi.

Küresel ısınmanın bir parçası olarak Güney Kutbu’nda 4 İstanbul büyüklüğünde buzdağı koptu. Larsen C Buz sahanlığında uzun süreden beri var olan çatlak daha fazla dayanamadı ve yaklaşık 6.600 kilometrekare büyüklüğünde bir buzdağı yarattı. Toplam ağırlığının 1 trilyon ton olduğu düşünülen buz dağının, uydu görüntülerine göre son derece yavaş hareket ettiği gözlemlendi.

Kopması Bekleniyordu

Uzmanlar yaklaşık 10 yıldan beri bu çatlağı takip ediyorlardı. Yakın zamanda kopmasını beklediklerini belirten araştırmacılar, buz dağının dünyanın en büyük 10 buzdağından birisi olduğunu söylediler, yine de bundan daha büyükleri mevcut. Bilinen en büyük buzdağı, 2000 yılında Ross Buz sahanlığından kopan 11 kilometrekarelik B-15 isimli buzdağıydı.

Deniz Seviyesini Yükseltebilir

Güney Geargia civarındaki sağ kıta sahanlığına doğru ilerlemesi beklenen buz dağının dünya ticaret yolunu etkilemesi beklenmiyor, ancak yine de sürekli olarak kontrol altında tutulacak. Bu büyüklükte bir buzdağının kolay kolay erime yaşamamasından dolayı deniz seviyesini artırması beklenmese de bu buzdağından oluşacak kopmalar zamanla buzulun erimesini ve denize karışarak su seviyesinin yükselmesini sağlayabilir.