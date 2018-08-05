Tehlike: Türkiye, Son 47 Yılın En Sıcak Yılını Yaşıyor

Dünya genelindeki sıcaklık artışı Türkiye’yi de vurmuş durumda. Kandilli Rasathanesi’nin raporuna göre Türkiye, son 47 yılın en sıcak yılını geçiriyor.

Yıllar geçtikçe etkisini daha etkin bir şekilde göstermeye başlayan küresel ısınma, tüm dünya genelinde mevsim normallerinin dışında sıcaklıklara sebep oluyor. Son verilere göre Dünya her geçen yıl ortalama sıcaklık anlamında biraz daha ısınıyor.

Boğaziçi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek’in açıklamasına göre ilk 7 aylık veriler göz önüne alındığında Türkiye 47 yıldır yaşamadığı sıcaklık değerlerine ulaşmış durumda. Yüksek sıcaklığın yanında ani sağanak yağışların da görüldüğü ülkemiz, günden güne mevsim normallerinin dışında iklim olaylarına tanık oluyor.

Yapılan açıklamaya göre, gidişata bakıldığında önümüzdeki yıllarda İzmir ve Aydın gibi şehirlerin 45 derece gibi sıcaklıklara, İstanbul'un ise 40 derece sıcaklığa teslim olacağı öngörülüyor. Ocak ayından bu yana alınan ortalamaya göre ülkemiz 47 yıldır böylesine yüksek bir sıcaklık ortalaması yakalamamış durumda.

Dünya genelinde bakıldığında ise özellikle Avrupa ülkelerinde sıcaklıkların ortalama olarak 2 - 2.5 derece artmış olması oldukça korkutucu bir haber olarak lanse ediliyor. Üstelik dakika itibariyle atmosfere zarar verecek tüm gazların salınımı azaltılsa dahi Dünya’nın eski haline dönmesi için 200 yıla ihtiyaç duyuluyor.