Tehlike Yaklaşıyor! Yapay Zekalar Nükleer Savaş Başlatabilir

Hayatımız bir parçası olmaya başlayan yapay zekaların ileride çok daha fazla özerkleşmesi bekleniyor. Konu hakkında öngörüde bulunan uzmanlar ise yapay zekaların bizi çok uzak olmayan bir gelecekte tehdit edebileceklerini ifade etti.

Bilim insanları günümüzde üzerine çok daha fazla yoğunlaşmış olsa dahi, uzun süredir yapay zekalar ile ilgili araştırmalar yapılıyordu. Şimdilerde bu akıllı parçaları bir araya getirmek eğlenceli gelse de, uzmanlar yapay zekaların ileride bizlere tehlike oluşturabileceğinin altını çiziyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan RAND Corppration (ulusal güvenliği araştıran sivil toplum kuruluşu), yapay zekaların çok uzak olmayan bir gelecekte nükleer savaşı özerk bir şekilde başlatabileceklerini belirtti.

Tabii ki yapay zekaların nükleer savaş başlatması bir zorunluluk değil iddiadır. Ancak insanların bu yönde çalışması ve nükleer savaş ihtimalleri için yapay zeka üretimi devam ederse, bu durum tetiklenecektir. Bu bağlamda ulusal güvenlik kuruluşu, nükleer silahlar ve yapay zekalar alanında, gelecek yıllarda yaşanabilecek olaylara karşı teorik ve spekülasyon yapan gizemli uzmanlara da ev sahipliği yaptı.

Diğer yandan konu ile ilgili olarak yayınlanan makalenin çoğunluğunda, hiper-akıllı bilgisayarlardan da bahsediliyordu. Şimdilik uçuk olarak görünen nükleer silahların hayali ise bu makalenin ana konusuydu. Hal böyle olunca da insanların yapay zeka uygulamaları için yine yapay zekalara başvurması durumunda, hepimiz olumsuz etkilenebiliriz. Şu an için kulağa karmaşık gelen bu ihtimal, eğer önlem alınmadan ilerlerse, insanlığın sonunu hazırlayacak bir nükleer savaşın ayak izleri olarak gösteriliyor.