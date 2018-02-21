Teknoloji aletlerinin bataryalarında kullanılan kobalt mineralini satın almak için Apple, üretimde çocuk işçi istismarı yapılması ve elektrikli arabaların batarya ihtiyaçları sonrası artan talep nedeniyle farklı tedarikçiler aramaya başladı.

Bilmeyenler için söylememiz gerekirse; manyetik özelliklere sahip metal sınıfından bir mineral olan kobalt, cevher zenginleştirme işlemleri sonrasında cam sanayi, çini, mavi renk elde etmek gibi şeylerin yanı sıra telefon, bilgisayar gibi ürünlerin bataryalarında da kullanılıyor. Önde gelen teknoloji firmalarından Apple, bu mineralin tedarik edilmesi konusunda vites yükseltti.

Bloomberg tarafından yayınlanan haberde, Apple’ın maden işletmeleriyle uzun vadeli kobalt tedariki konusunda görüşmelere başladığı bildirildi. Kobalt, telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve tabletlerde bulunan lityum iyon pillerin üretiminde kilit önem taşıyor. Bu nedenle yalnızca bu mineralden kaynaklı bir eksik yaşansa dahi üretim tamamen durabilir.

Apple’ın görüşmelere başlamasının nedeni elektrik ile çalışan arabaların batarya sektöründe gerekli olan kobalt minerali taleplerini arttırması da olabilir. Çünkü pil taleplerindeki hızlı büyüme kobalt fiyatlarının iki katına çıkmasına neden oldu. Bazı analistler kobalt talebinin karşılanmasının oldukça zorlaşacağını düşünüyor.

Ayrıca Apple, son yıllarda uluslararası insan hakları örgütlerinden gelen raporlar nedeniyle kobalt madencilerine olan ilgisini de artırdı. Uluslararası insan hakları örgütleri ile kobalt minerali ne alaka dediğinizi duyar gibiyim. Kısaca açıklamak gerekirse, Dünyanın kobalt ihtiyacının %60’ını Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşılıyor ve ülke üretiminin yaklaşık %20’si çocuklar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Apple, tehlikeli iş koşulları nedeniyle çocuk işçiliği kaldırmak için Kongo’dan yapılan alımları durduracak. Son olarak teknoloji devi Çin merkezli kobalt tedarikçisi Huayou Cobalt ile cevher alımı ve çocuk işçiler konusunda görüşmelere başladı.