iPhone Şifrenizi Nasıl Güvenli Hale Getirirsiniz

Yapmanız gereken şey oldukça basit; sadece numaralardan oluşan bir şifre oluşturmak yerine klavyenin tüm harflerini dahil edebileceğiniz bir şifreye sahip olmak. Bunu nasıl yapabileceğiniz ise yazımızda gizli.

Bildiğiniz üzere artık 6 haneli şifreleme dönemi işlevsel olarak neredeyse tarih olmuş durumda. Gelişen teknoloji ile beraber yüz tanıma sistemleri parmak izi okuyucular gibi birçok yüksek güvenlik önlemi artık telefonlarımızın yeni koruyucuları haline geldi Fakat günümüzde kötü niyetli kişiler bu 6 ya da 4 haneli zayıf şifrelendirme sebebiyle şifresi olursa olsun saatler içerisinde cihazınızın güvenliğini kırabiliyor.

Nedeni ise çok basit: Şifreniz sadece rakamlardan oluşuyor. Bu yazımızda iPhone şifrenizi nasıl güçlendireceğiniz konusunda size yardımcı olmaya çalışacağız.

Kesinlikle gelişen teknolojnin faydalarından yararlanarak Touch ID ve Face ID olanaklarından yararlanmanız ilk tavsiyemiz. Bunun yanında oluşturduğunuz şifre olabilecek en güvenli şifre olsun; hatta abartıp bu şifreyi bir tweet uzunluğunda atmanızda bile bir sakınca yok. Zira zaten genel olarak diğer iki teknoloji yardımı ile telefonunuzu kullanacaksınız ama yine de unutmanız zor olan bir şifreye sahip olmanız acil durumlarda avantajınıza olacaktır.

iPhone’nunuza ait önceden belirlediğiniz sayısal şifreyi değiştirmek için Ayarlar'dan ID Şifre Kodu'nu açarak kimliğinizi doğrulamak için geçerli şifrenizi girin; ardından Şifre Kodunu Değiştir’e dokunun. Bir kez daha kimlik doğrulamanız istenecektir, yeni şifrenizi girmeniz istediğinde hiçbir şey yazmayın sadece bekleyin. Bunun yerine Şifre Seçenekleri’ne dokunarak aşağıdaki panele ulaşın. Bu panel size 2 farklı şifreleme opsiyonu daha sunacaktır. Bunlar; Özel Sayısal Kod ve Alfa Sayısal kod olarak önünüze gelecek, bizim size önerimiz ise Özel Alfa Sayısal Kod’u seçmeniz olacaktır.

Bu seçtiğiniz kodu unutmayacağınız, kolay hatırlanan bir şifre yapmanızı öneririz, zira aksilik halinde bu şifreyi kırmak, en becerikli ellerde bile eski şifrenizi kırmak gibi saatler değil günler, hatta haftalar alacak bir eylem haline dönüşecektir.

Artık iPhone’unuzun kilit akranını açmak istediğinizde karşınızda sadece numaralardan oluşan bir tuş takımı yerine eksiksiz bir QWERTY klavyeyi göreceksiniz, bu da demektir ki şifrenizi başarı ile alfasayısal moda dönüştürebilmişsiniz. Artık şifrenizi kırmak isteyen kötü niyetli biri, koca bir Q klavyenin hakkından gelmek zorunda.