Tek Başınıza İzleyemeyeceğiniz 5 Dudak Uçuklatan Korku Filmi!

Korku sineması hayranıysanız, son dönemde yapılan bu 5 filmi izlemeden geçmemelisiniz. Birbirinden farklı tarz ve hikayelere sahip bu filmlerin tek ortak bir özelliği var: Hepsi de ürkütücü!

Bazı insanlar korku filmlerinden korkmadıklarını iddia ederler. Bu doğru olabilir. Ancak garanti ediyoruz bu 5 film; en korkusuz kişilerin bile yüreklerini titretecek, tek başlarına izlemek istemeyecekleri ve ışıkları “uykuları geldiğinden açılmak için” yakacakları cinsten. İyi seyirler!

1-The Wailing

ABD’de sınırlı bir süre içinde yayınlanan film, 2016 yapımı. Güney Kore’nin kırsal bölgesinde bir dağ köyünde geçen film, polis memuru Jong-goo’nun başından geçen tuhaf olayları anlatıyor.

2-The Invitation

2015 ABD yapımı film, daha çok karakterlerinin bireysel taraflarına odaklanıyor. Çocuğunun ölümüne şahit olmuş bir baba olan Will, karısıyla ayrılmıştır. Karısı, bu travmatik olay sonucunda tuhaf bir tarikata katılmış ve Meksika’ya taşınmıştır. Şok edici sonuyla izlenmesi gereken bir film.

3-The House Of The Devil

2009 ABD yapımı olan film; başlangıçta The Scream’i çağrıştırsa da kesinlikle kendine ait bir tarzı var. Korku ve yalnız kalma hissini çok iyi veriyor. Ana karakter Samantha bir üniversite öğrencisi, ekstra para kazanmak için bir eve bekçilik yapmaya gidiyor; sonrasında olanlar oluyor.

4-The Blackcoat's Daughter

2015 ABD yapımı olan film, kış vakti geçiyor. New York yakınlarında özel bir yurtta iki kızın yaşadığı ürkütücü olayları anlatan film, korkuseverlere heyecanlı anlar yaşatacak.

5-Kill List

Ben Wheatley, bağımsız yapım korku filmi severler için hatırlanacak bir isim. İngiliz yönetmenin 2011’de yaptığı bu film, içinde ezoterik öğelerden melodramaya insanın zihniyle oynayan bir dizi etmen barındırıyor.