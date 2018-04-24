Facebook'un toplum huzurunu korumak adına bugüne kadar yasakladığı tüm içerik türlerini ve davranışlarını sizler için derledik.

Bu aralar sürekli gündemdeki kötü imajı ile bahsedilen Facebook, zaman zaman mantıklı geliştirmeler ve kullanıcılarını korumaya yönelik önlemlere de imza atan bir kuruluş. Her ne kadaryaptıkları kullanıcıyı koruma odaklı geliştirmeler Cambridge skandalının önüne geçemeyecek olsa da bu başlık altında maddeler halinde neler yaptıklarına bir göz atmak istedik. Başlıyoruz.

1.Şiddete ve Vahşete Taviz Yok

Facebook politikası gereği içinde doğrudan şiddet içeren videoların paylaşılmasından yana değil sonuç olarak 7’den 70’e birçok kullanıcıya sahip bir platformun tam da yapması gereken davranış bu. Zaman zaman korumalı olarak şiddet videolarına rastlıyor olsak da bunun temeli bir tür sosyal farkındalık yaratmak adına gerçekleştiriliyor ama yine de eğer bir sansür içermiyorsa görüldüğü yerde silinmesi gerekiyor.

2.Tehlikeli Organizasyon ve Örgütlerin Facebook’ta Yeri Yok

Yine gayet mantıklı bir şekilde içinde terör ya da cinayet barındıran bir ülkeyi ya da bir toplumu radikal olarak bölmeyi hedefleyen örgütlerin, Facebook gibi bir platformda çığırtkanlık yapmaya hakkı yok. Ellerinden geldikçe bu ve benzer grupların sayfaları fark edildiği anda kapatılıyor.

3. Suça ve Sahtekarlığa Teşvik Etmek Yasak

İçinde suç barındıran, bir şekilde insanları özendirmeyi hedef alan paylaşım ve gruplar fark edildiği an silinmek zorunda, sosyal yönden bulunması gereken bir suçlu olmadığı sürece bu tür paylaşımlar yapmak kesinlikle banlanma sebebi.

4. Suç İçeren bir Davranış için İnsanlar Örgütlenemez

Tıpkı yukarıdaki maddeye benzer bir şekilde sonucu suça bağlanan çağrılar ve örgütlenme çalışmaları Facebook tarafından tamamen yasaklanmış durumda.

5. Yasa Dışı Mallar ya da Reçeteli ilaçların Satışı Yasak

Facebook içerisinde olabilecek en üst seviyede, uyuşturucu madde ateşli silah ya da yasa dışı benzeri ürünlerin satışı kontrol altına alınmaya çalışılıyor, görüldüğü anda siliniyor.

6. İntihar ve Kendine Zarar vermeye Dayalı İçerikler Paylaşılamaz

Bu konu maalesef Facebook’un tüm güvenlik önlemlerine karşın ülkemizde de es geçiliyor. Fakat normal şartlar altında bu tür görüntülerin paylaşılması kesinlikle yasak.

7. Çocuk İstismarı Yasak

Doğal olarak Çocuk istismarı ve çocuklara zarar veren içeriklerin paylaşılması resmi anlamda kanunen yasak olduğu gibi Facebook’ta da bu tür bir içerik kabul edilemez.

8. Yetişkinlere Yönelik Cinsel İstismara Göz Yumulamaz

Mağdurların izni alınmaksızın cinsel bir saldırıya ya da küçük düşürücü bir duruma karşın görüntüler ne şekilde olursa olsun paylaşılamaz. Bu tür saldırılara teşvik eden söylemler ve paylaşımlar hakkında anında gerekli işlemler yapılır.

9. Taciz Yasak

Bir insanı cinsel yönden rahatsız edecek içerik paylaşımları ya da atılan doğrudan mesajlar; suç olarak lanse edilir, göz yumulamaz.

10. Tehdit ve Hedef Göstermek Yasak

Facebook içerisinde hiç kimsenin hiç kimseyi tehdit etmeye, şiddet ya da benzer davranışlarla sindirmeye çalışmaya hakkı yoktur. Bunun yanında kimse kimseyi bir topluluk önünde hedef olarak gösteremez.

11. Kişiye Özel Fotoğrafların Başkaları Tarafından Paylaşılması Kabul Edilemez

Gerek kişinin özel fotoğrafları, gerekse de kimlik numarası ya da banka kartı gibi bilgileri kesinlikle Facebook üzerinde başkası tarafından yayınlanamaz.

12. Pornografi Yasak

Facebook üzerinde herhangi bir pornografik görüntü paylaşmak, yönlendirmek kesinlikle yasak. Bu tür davranışlar ve paylaşımlar sergileyen hesaplar ve içerikler anında silinmektedir.

13. Sahte Reklamlar ve Spam Yapmak Yasak

Müşteriyi yanıltıcı reklamların özellikle başka başlıklar altında mesaj ya da yorum olarak paylaşılması ahlaken uygunsuz olduğu gibi Facebook genelinde de bu tür kurnazlıklara yer yok.

14. Sahte Hesapların Facebook’ta Barınmaya Hakkı Yok

Gerçek bir kimlik içermeyen hesapların potansiyel birer tehlike olduğunu düşünen Facebook bu tür hesapların ortadan kaldırılması üstünde büyük bir titizlik gösteriyor. Hatta kısa zaman önce bu konu üzerinde yeni algoritma çalışmaları olduğuna dair bir haber dahi verildi.

15. Sahte Haber Yasak

Gerçeği yansıtmayan ve kasıtlı olarak insanları yanlış yönlendiren karala kampanyası, sahte ölüm haberi gibi haberler Facebook tarafınca fark edildiği an silinmektedir.

16. Vefat Eden Hesap Sahibinin Hesabı Üstünde Bir Başkası Değişiklik Yapamaz

Vefat eden kişi eğer ölmeden önce böyle bir durumda Facebook hesabının silinmesini talep etmediyse, o hesap bir ‘anıt’ gibi orada kalabilir, fakat bu hesap üstünde herhangi bir paylaşım yapılamaz. Ayrıca yalnızca profil sahibinin yakınları için geçerli olmak üzere istenildiği takdirde hesap silinebilir.

17. Çocuklara Ait Hesaplar Silinebilir

Ebevyn izni olmaksızın açılan küçük çocuklara ait Facebook hesapları, çocukları kötü niyetli insanlardan korumak veya kötü yönde içeriklerle karşılmasını engellemek adına silinmeye tabidir.