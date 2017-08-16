2015 yılı sonlarında Trump ile Amazon'un CEO'su Jeff Bezos arasında başlayan ve giderek güçlenen tartışma, bu sabah Trump'ın Amazon'un fiziksel mağaza sahiplerine zarar vererek, iş istihdamını baltaladığına yönelik tweeti sonrasında iyice kızıştı.

Ülkenin büyük çoğunluğu uykudayken Donald Trump, Amazon’a 6 milyar dolarlık darbe vurdu.

Amerika saatiyle 06:12’de bir tweet atan Trump, Amazon’un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu yazdı.

Bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.

Trump’ın tweetleri işte böyle güçlüdür.

Yaşanan düşüş, halihazırda 460 milyar doların üzerinde değere sahip olan Amazon için hayati anlam taşımıyor. Fakat, Trump’ın Amazon’u hedef almaya devam edeceğine dair artan endişeleri haklı çıkarıyor. Zira Trump’ın bu çıkışları, Amazon’un artan gücünü kısıtlamak için daha güçlü düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair homurdanmaların serpilmesine neden olmuştu.

Trump’ın seçim kampanyası hakkında saldırgan haberler yapan Washington Post’u firmanın CEO’su Jeff Bezos’un satın almasıyla Amazon, 2015 yılı sonlarından itibaren Trump’ın öfkesini çekmeye başlamıştı.

Trump, Bezos’un Post’u satın almasının nedeninin, Amazon’un vergi oranlarını düşürmeye yönelik olduğunu iddia ediyordu. Ama bu doğru olamazdı, zira Post ve Amazon bütünüyle birbirinden bağımsız iki firmaydılar.

Bu sadece bir başlangıçtı. Trump o zamandan beri Amazon’u hedef alan üç tweet daha atmıştı. Bu tweetlerin birinde başkan Amazon’u ‘internet vergisi’ ile tehdit ediyordu.

Washington Post’un Salı günü ‘Memleket Sadece Ağlayabilir’ şeklinde bir başlık atarak Trump’ı Charlottesville olaylarına karşı tepki göstermeye çağırması, Trump’ı Çarşamba günkü son tweeti göndermeye teşvik eden şey gibi görünüyor.

Post’un manşetinde “Charlottesville’deki o araba sadece çarptığı 20 kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olmadı. Aynı zamanda ulusumuza zarar verdi. Bay Trump sadece ülkenin toparlanmasına yardımcı olmaktan aciz kalmadı; aynı zamanda yarayı daha da büyüttü ve derinleştirdi” diye yazmıştı.