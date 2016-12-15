Tek Bir Fotoğrafınızı Kullanarak 3D Avatarınızı Oluşturan Program Geliştirildi

Dijital ortamda 3D avatarınızı oluşturmak için tek sahip olmanız gereken şey 1 adet fotoğrafınız olsaydı nasıl olurdu? Bu haberimizde bahsedeceğimiz sistem bunu başarabilir.

Dijital avatarlar bir süredir sektörde yaygın olarak kullanılmakta. Tabi şu an için dijital avatar sistemlerinin ilk versiyonları daha çok sizin ''benzeriniz'' olan avatarları oluşturabiliyor. Yani çok verimli sonuçlar elde edildiğini söylemek mümkün değil.

Fakat yeni bir girişim sonucu karşımıza çıkan sistem, bu olayı farklı bir boyuta taşıyabilir. San Francisco merkezli bir yapay zeka firması olan Loom.ai, yeni geliştirdiği sistem ile sadece bir fotoğrafınızı kullanarak 3D dijital avatarınızını oluşturuyor. Üstelik elde edilen sonuçlar oldukça tatmin edici.

İnsan yüzünün hatlarını öğrenen ve bu hatları yakalamayı başaran program, oluşturduğu 3D avatarların yüz ifadelerini de başarılı şekilde yapabilmelerini sağlıyor.

Şu an için söz konusu teknoloji tam olarak hazır hale gelmiş değil fakat Loom.ai teknolojisini üçüncü parti platformlarının kullanabilmesi için lisans almaya çalışmakta. Sistem, özellikle sanal gerçeklik konusunda önemli işler yapılmasını sağlayabilir.

